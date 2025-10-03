Wo steht Honda? Joan Mirs vielsagende Analyse

In Motegi wurden wir Zeuge, wie Honda in der MotoGP aus der Statistenrolle zum Protagonisten aufstieg. Joan Mir zeigte sein bestes Rennen seit Jahren und erklärte jetzt auf Lombok, wie diese Leistung einzuordnen ist.

Vierter und Dritter ausgerechnet beim Heim-Grand-Prix in Motegi: Es lässt sich nicht in Worte fassen, was diese Leistungen den Verantwortlichen bei Honda – und auch deren gebeutelten Fahrern – bedeuten. Joan Mir machte mit seinem dritten Platz im Grand Prix, mit seiner besten Performance, seit er 2023 zu HRC kam, allen Mut. Er bewies, dass sich die harte Arbeit, besonders der vergangenen Monate, endlich auszahlt. Und bei allem Respekt vor Johann Zarcos fantastischem Sieg bei Mischverhältnissen in Le Mans: Das war ein echter dritter Platz – ohne Geschenke und Glück und Taktik, ausschließlich hart erkämpft.

Joan Mir ist seit dem Japan-Wochenende wie ausgewechselt: Er lacht, macht Witze, ist schlagfertig und um keinen guten Spruch verlegen. Daran sieht man, wie wichtig Erfolg für die Seele eines Sportlers ist.

Fünf Tage nach dem Festival der Freude in Motegi stieg Mir in Mandalika wieder auf seine RC213V – und beendete das Zeittraining am Freitag als Sechster, was den direkten Einzug ins Qualifying 2 bedeutet. Teamkollege Luca Marini wurde sogar Vierter, beide verloren zirka eine halbe Sekunde auf den überragenden Marco Bezzecchi (Aprilia).

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

«Auf dieser Strecke, mit diesem Asphalt, ist es einfach Fehler zu machen und zu stürzen», erzählte der Mallorquiner in kleiner Medienrunde auf Lombok. «Das ist auch nicht meine Lieblingsstrecke, ich genieße das Fahren hier nicht. Aber wir sind schnell! Dass wir auf dieser Piste stark sind, bedeutet, dass wir uns wirklich verbessert haben. Dieser Tag verschafft mir Gelassenheit für die restliche Saison. Hier ist das Gefühl auf dem Motorrad so schlecht, dass du, wenn du nur ein bisschen ein besseres Gefühl hast, bereits mehr leisten kannst als die anderen.»

«Am Samstag wird die Strecke mehr Grip haben, das verbessert dein Gefühl auf dem Bike automatisch», ergänzte der Weltmeister von 2020 (auf Suzuki). «Deshalb bin ich mir sicher, dass wir einen Schritt nach vorne machen werden. Wir sind mitten in einer Fortschrittsphase – und die ist noch nicht vorbei. Wir haben mehr Raum für Verbesserungen als die anderen und finden über die Neuheiten am Bike immer mehr heraus. Ich war es gewohnt, mit schlechtem Gefühl zu fahren. Jetzt, wo alle ein schlechtes Gefühl hatten, war das für mich möglicherweise ein Vorteil. Scherz beiseite: Unsere Basis ist jetzt viel besser. Für mich ist es ganz natürlich, dass ich es direkt ins Q2 schaffte, denn ich habe auch eine sehr gute Pace. Wahrscheinlich ist unsere Pace sogar besser, als diese Rundenzeit zeigt. Das ist der Weg, wie wir uns weiter verbessern können.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (3. Oktober):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:29,240 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,408 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,424

4. Luca Marini (I), Honda, +0,490

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,493

6. Joan Mir (E), Honda, +0,528

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,597

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,628

9. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,690

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,745

11. Marc Márquez (E), Ducati, +0,813

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,868

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,916

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,990

15. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,165

17. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,256

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,256

19. Maverick Vinales (E), KTM, +1,289

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,194