Lombok, Zeittraining: 2 Stürze für Marquez in 30 min

Im Zeittraining der MotoGP-Klasse in Indonesien fuhr Marco Bezzecchi (Aprilia) die schnellste Zeit. Fermin Aldeguer und Pedro Acosta folgten auf den Rängen 2 und 3. Marc Marquez stürzte zweimal. Er und Bagnaia nur im Q1.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Mandalika International Circuit sorgte Luca Marini (Honda) mit 1:30,809 min für die Bestzeit. Dahinter folgten Pedro Acosta (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia). Die viertschnellste Zeit fuhr Yamaha-Pilot Alex Rins. Bester Ducati-Fahrer war Marc Marquez auf Rang 5.

Aprilia ist beim Großen Preis von Indonesien nur mit zwei Fahrern vertreten. Jorge Martin hat bei einem Startcrash im Japan-GP einen Schlüsselbeinbruch davongetragen; Ai Ogura musste für Mandalika das Handtuch werfen, da er immer noch mit den Nachwirkungen seines Highspeed-Sturzes in Misano zu kämpfen hat.

Um 9 Uhr Ortszeit gingen die Fahrer pünktlich zum Start der einstündigen Session auf die Strecke. Für die erste Bestzeit sorgte Jack Miller (Yamaha) mit 1:32,087 min. Eine Runde später setzte sich Luca Marini mit 1:30,738 min an die Spitze.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord auf der 4,3 km langen Piste hatte 2024 Jorge Martin mit 1:29,088 min aufgestellt.

Nach fünf Minuten hatten die LCR-Honda-Piloten Johann Zarco und Somkiat Chantra fast zeitgleich jeweils einen Crash in Kurve 11. Teambesitzer Lucio Cecchinello hatte damit keine große Freude. Drei Minuten später lag Weltmeister Marc Marquez in Kurve 10 auf der Nase – er stürzte über das Vorderrad, konnte danach seine Ducati wieder aufrichten und weiterfahren.

Die Top-5 nach 15 Minuten: Marini (1:30,613 min), Bezzecchi, Aldeguer, Alex Marquez und Morbidelli. Dahinter lagen mit Alex Rins und Jack Miller zwei Yamaha-Piloten.

Nach 20 Minuten setzte sich Pedro Acosta mit 1:30,435 min an die Spitze. Die Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Marc Marquez lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Rängen 12 und 15.

Kurz vor der Hälfte der Session fuhr Honda-Pilot Joan Mir die drittschnellste Zeit, Fabio Quartararo (Yamaha) setzte sich auf Platz 5. Bezzecchi verbesserte sich auf Rang 2. Zwei Minuten später fuhr der Italiener mit 1:29,903 min eine neue Bestzeit.

Die Top-5 nach 30 Minuten: Bezzecchi, Acosta, Mir, Marini und Rins. Bester Ducati-Pilot zu diesem Zeitpunkt war Aldeguer auf Rang 7.

Eine Minute später stürzte Marc Marquez in Kurve 5 als sein Hinterrad wegrutschte – es war in dieser Session der zweite Sturz des Weltmeisters. Zu diesem Zeitpunkt war der Spanier Letzter!

Bezzecchi konnte seine Bestzeit verbessern – 1:29,840 min hieß nun die neue Richtmarke.

Die Top-5 15 Minuten für dem Ende: Bezzecchi, Acosta, Rins, Mir und Marini. Bagnaia und Marc Marquez lagen auf den Rängen 18 und 20. Kurz danach setzte sich MM93 auf Platz 6. Acosta fuhr mit 1:29,718 min eine neue Bestzeit.

Zwölf Minuten vor dem Ende fuhr Bezzecchi eine 1:29,240 min und war damit eine halbe Sekunde schneller als Acosta. Raul Fernandez fuhr die drittschnellste Zeit.