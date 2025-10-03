Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Stefan Bradl: «Marquez hat Rossi kopiert»

Lombok, Zeittraining: 2 Stürze für Marquez in 30 min

Von Stephan Moosbrugger
Marc Márquez stürzte zweimal
© Gold & Goose

Marc Márquez stürzte zweimal

Im Zeittraining der MotoGP-Klasse in Indonesien fuhr Marco Bezzecchi (Aprilia) die schnellste Zeit. Fermin Aldeguer und Pedro Acosta folgten auf den Rängen 2 und 3. Marc Marquez stürzte zweimal. Er und Bagnaia nur im Q1.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Mandalika International Circuit sorgte Luca Marini (Honda) mit 1:30,809 min für die Bestzeit. Dahinter folgten Pedro Acosta (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia). Die viertschnellste Zeit fuhr Yamaha-Pilot Alex Rins. Bester Ducati-Fahrer war Marc Marquez auf Rang 5.

Aprilia ist beim Großen Preis von Indonesien nur mit zwei Fahrern vertreten. Jorge Martin hat bei einem Startcrash im Japan-GP einen Schlüsselbeinbruch davongetragen; Ai Ogura musste für Mandalika das Handtuch werfen, da er immer noch mit den Nachwirkungen seines Highspeed-Sturzes in Misano zu kämpfen hat.

Um 9 Uhr Ortszeit gingen die Fahrer pünktlich zum Start der einstündigen Session auf die Strecke. Für die erste Bestzeit sorgte Jack Miller (Yamaha) mit 1:32,087 min. Eine Runde später setzte sich Luca Marini mit 1:30,738 min an die Spitze.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord auf der 4,3 km langen Piste hatte 2024 Jorge Martin mit 1:29,088 min aufgestellt.

Nach fünf Minuten hatten die LCR-Honda-Piloten Johann Zarco und Somkiat Chantra fast zeitgleich jeweils einen Crash in Kurve 11. Teambesitzer Lucio Cecchinello hatte damit keine große Freude. Drei Minuten später lag Weltmeister Marc Marquez in Kurve 10 auf der Nase – er stürzte über das Vorderrad, konnte danach seine Ducati wieder aufrichten und weiterfahren.

Die Top-5 nach 15 Minuten: Marini (1:30,613 min), Bezzecchi, Aldeguer, Alex Marquez und Morbidelli. Dahinter lagen mit Alex Rins und Jack Miller zwei Yamaha-Piloten.

Nach 20 Minuten setzte sich Pedro Acosta mit 1:30,435 min an die Spitze. Die Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Marc Marquez lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Rängen 12 und 15.

Kurz vor der Hälfte der Session fuhr Honda-Pilot Joan Mir die drittschnellste Zeit, Fabio Quartararo (Yamaha) setzte sich auf Platz 5. Bezzecchi verbesserte sich auf Rang 2. Zwei Minuten später fuhr der Italiener mit 1:29,903 min eine neue Bestzeit.
Die Top-5 nach 30 Minuten: Bezzecchi, Acosta, Mir, Marini und Rins. Bester Ducati-Pilot zu diesem Zeitpunkt war Aldeguer auf Rang 7.

Eine Minute später stürzte Marc Marquez in Kurve 5 als sein Hinterrad wegrutschte – es war in dieser Session der zweite Sturz des Weltmeisters. Zu diesem Zeitpunkt war der Spanier Letzter!

Bezzecchi konnte seine Bestzeit verbessern – 1:29,840 min hieß nun die neue Richtmarke.

Die Top-5 15 Minuten für dem Ende: Bezzecchi, Acosta, Rins, Mir und Marini. Bagnaia und Marc Marquez lagen auf den Rängen 18 und 20. Kurz danach setzte sich MM93 auf Platz 6. Acosta fuhr mit 1:29,718 min eine neue Bestzeit.

Zwölf Minuten vor dem Ende fuhr Bezzecchi eine 1:29,240 min und war damit eine halbe Sekunde schneller als Acosta. Raul Fernandez fuhr die drittschnellste Zeit.

 


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 03.10., 09:40, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Fr. 03.10., 09:40, ORF Sport+
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Fr. 03.10., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 03.10., 11:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 03.10., 11:15, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Singapur
  • Fr. 03.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 03.10., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 03.10., 14:45, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Singapur
  • Fr. 03.10., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 03.10., 15:55, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C0310054513 | 5