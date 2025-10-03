Aldeguer über Bezzecchi: Marco wird die Referenz sein

Während seine Ducati-Kollegen im MotoGP-Zeittraining in Indonesien ihre Probleme hatten, fuhr Rookie Fermin Aldeguer die zweitschnellste Zeit. Der große Vorsprung von Marco Bezzecchi (Aprilia) wunderte ihn nicht.

Ausgerechnet ein Rookie rettete am Freitag in Indonesien die Ehre von Ducati. Während seine Markenkollegen im einstündigen Zeittraining, in dem es um den direkten Einzug ins Q2 am Samstag ging, alle ihre Probleme hatten, landete Gresini-Pilot Fermin Aldeguer auf Rang 2.

Aldeguer war in der gesamten Session bei den Schnellsten dabei. «Unser Ziel für die letzten Rennen in dieser Saison ist es, direkt ins Q2 einzuziehen – dieses Ziel hatten wir natürlich schon immer, aber an den letzten Rennwochenenden war ich immer am Limit», meinte der 20-Jährige.

Die meisten Fahrer hatten am ersten Tag auf dem Mandalika International Circuit mit dem Grip am Hinterrad zu kämpfen. «Die Bedingungen waren schwierig – mit den ganzen Stürzen. Auch ich bin heute in meiner zweiten Runde gestürzt», sprach Aldeguer seinen Crash im FP1 am Vormittag an. «Der harte Reifen war auf der linken Flanke nicht vollständig aufgewärmt. Ich bin dann das FP1 ruhig angegangen und fuhr einfach möglichst viele Runden.»

«Im Zeittraining war dann unser Potenzial sehr gut. Wir waren immer vorn dabei – ich hatte mit dem weichen Hinterreifen eine gute Pace», erklärte der Spanier. «Wir haben eine gute Rundenzeit hinbekommen, was wichtig war. Vor allem heute, wo die Bedingungen für Ducati nicht die besten waren. Ich bin mir aber sicher, dass morgen die anderen Ducati-Fahrer wieder vorne mitmischen werden.»

In welchen Bereichen sieht Aldeguer Verbesserungsbedarf? «Wir müssen noch einige Dinge beim Setup und der Elektronik verbessern. Ich selbst muss mich im zweiten Sektor steigern, wo ich am Morgen gestürzt bin, und in Sektor 4. Am Samstag versuchen wir, diese Punkte zu verbessern und ansonsten ein ähnliches Resultat zu erreichen», schmunzelte der MotoGP-Neuling.

Wer sich an diesem Wochenende am besten auf die schwierigen Bedingungen mit dem mangelnden Grip einstellen kann, wird ganz vorn landen. Die richtige Reifenwahl ist vermutlich noch wichtiger als sonst. «Morgen Vormittag müssen wir noch mehr Runden mit dem weichen Reifen fahren, um weitere Informationen zu bekommen und zu verstehen, ob dieser auch für das lange Rennen eine gute Wahl ist – wir werden sehen», grübelte Aldeguer.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Mit Platz 2 im Zeittraining schaffte Aldeguer ein Top-Ergebnis. Der Rückstand auf Aprilia-Ass Marco Bezzecchi war mit 0,408 sec aber beträchtlich. «Marco befindet sich auf einem sehr guten Niveau. Er war in vielen Rennen zusammen mit Marc immer der schnellste Fahrer auf der Strecke. Er macht einen guten Job mit Aprilia – an diesem Wochenende wird er die Referenz sein», ist Aldeguer überzeugt.

Zweitbester Ducati-Fahrer im MotoGP-Zeittraining war Teamkollege Alex Marquez, der als Zehnter gerade noch den direkten Einzug ins Q2 geschafft hat.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (3. Oktober):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:29,240 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,408 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,424

4. Luca Marini (I), Honda, +0,490

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,493

6. Joan Mir (E), Honda, +0,528

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,597

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,628

9. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,690

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,745

11. Marc Márquez (E), Ducati, +0,813

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,868

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,916

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,990

15. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,165

17. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,256

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,256

19. Maverick Vinales (E), KTM, +1,289

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,194