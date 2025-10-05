Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Knall in der Formel 1: Williams disqualifiziert

Live-Ticker MotoGP Lombok: Bagnaia wieder nur Opfer?

Von Ivo Schützbach
Die Fans in Mandalika erwartet ein heißer Grand Prix
© Gold & Goose

Im MotoGP-Sprint am Samstag hatte Weltmeister Marc Marquez im Kampf um das Podium nach einer Strafe nichts zu bestellen, Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia wurde in Mandalika Letzter! Läuft es im Grand Prix besser?
Unglaublich, wie sich die Dinge innerhalb einer Woche ändern können. Auf dem Twin Ring Motegi hat Pecco Bagnaia Startplatz 1 erobert, Siege in beiden Rennen kassiert und zeigte die Leistung eines Champions.

In Mandalika ist das alles Schall und Rauch, die Kräfteverhältnisse haben sich komplett verändert und Aprilia-Ass Marco Bezzecchi ist in der Hitze Indonesiens mit der Pole-Position und dem Sieg im Sprint das Maß der MotoGP. Bagnaias Ducati-Lenovo-Teamkollege Marc Marquez ist auf der Ferieninsel bislang auch kein Gegner.

Hat das Ducati-Werksteam in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas gefunden und ist im Grand Prix am Sonntag ab 9 Uhr MEZ besser aufgestellt? SPEEDWEEK.com ist vor Ort und tickert die Ereignisse detailliert.

Im Hauptrennen über 27 Runden kommen aus der ersten Startreihe Aprilia-Ass Marco Bezzecchi, Rookie Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Aprilia-Überraschung Raul Fernandez. Reihe 2 bilden Yamaha-Werksfahrer Alex Rins, Pedro Acosta auf der besten KTM und Honda-Pilot Luca Marini. In Reihe 3 stehen der WM-Zweite Alex Marquez, Fabio Quartararo (Yamaha) und Weltmeister Marc Marquez.


Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

