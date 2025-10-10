Sachsenring 2026: Wieder Spezial-Pässe für Kids

Beim MotoGP-Event auf dem Sachsenring wird es auch 2026 wieder die beliebten «Kindertickets» in spezieller Gestaltung geben – damit wird auch den jüngsten Renn-Fans ein Hauch von Paddock-Feeling vermittelt.

Die MotoGP-WM macht im Rahmen des «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» im Jahr 2026 auf dem Sachsenring vom 10. bis 12. Juli Station. Der Ticket-Vorverkauf ist längst angelaufen, in den vergangenen Jahren wurden in Hohenstein-Ernstthal stets neue Besucherrekorde aufgestellt. 2025 wurden beim größten Einzel-Sport-Event Deutschlands über drei Tage hinweg 256.441 Fans gezählt.

Im vergangenen Sommer wurde der Vertrag mit MotoGP-Promoter Dorna bis 2031 verlängert. Nun gibt es für das kommende Jahr gute und spannende Neuigkeiten für alle kleinen MotoGP-Fans sowie deren Eltern. Nach der erfolgreichen Einführung des sogenannten «Kindertickets», gibt es das limitierte Erinnerungsstück auch im kommenden Jahr wieder. Unter dem Motto #SafetyFirst können Eltern den Namen ihres Kindes sowie ihre Telefonnummer auf der Rückseite eintragen.

Somit erhalten Kids nicht nur ein cooles Grand-Prix-Souvenir in bunter Aufmachung, das an einen echten Paddock-Pass erinnert, sondern auch ein praktisches Sicherheits-Tool für den Besuch auf dem Gelände. Konkret läuft es so: Auf der Rückseite des Spezial-Tickets wird einerseits der Name des Kindes sowie die Telefonnummer seines jeweiligen «Teamchefs» (erwachsener Begleiter) eingetragen.

Dazu kommt: Auch für das Event 2026 haben alle Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen beim Deutschland-GP freien Zugang zu den ausgewiesenen Stehplatzbereichen. Wichtig: Erhältlich ist das Kinderticket direkt am Sachsenring. Telefonische Informationen gibt es unter 03723/809911.

Tickets für das MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring können hier gekauft werden.