Offiziell: Die Termine der MotoGP-Wintertests 2026

Vor dem 19. MotoGP-Event der Saison 2025 in Australien stehen nun die Termine der Wintertests zur nächsten Kampagne fest. Neu ist der Veranstaltungsort zur pompösen Auftaktpräsentation zur Grand-Prix-Saison 2026.

Früher als in den vergangenen Jahren, bereits Ende Juli, veröffentlichte MotoGP-Rechteinhaber und Vermarkter Dorna Sports den Rennkalender 2026. Große Überraschungen gab es keine. Denn die wesentlichste Veränderung zur 2025er-Dramaturgie, die Rückkehr des Brasilien-GP, war bereits 2024 beschlossene Sache. Das Event auf der sanierten Rennsportanlage von Goiania ersetzt im März 2026 den Großen Preis von Argentinien. Insgesamt werden im bekannten Format wieder 22 Events mit 44 Rennen abgehalten.

Nun steht auch der Fahrplan zur Saisonvorbereitung fest. Den traditionellen Auftakt macht noch 2025 der Valencia-Test. Am Dienstag nach dem Finale der laufenden Saison (18. November) werden erstmals die 2026er-Strukturen in Betrieb genommen.

Das größte Augenmerk wird auf dem Debüt von Toprak Razgatlioglu liegen. Der Superbike-Quereinsteiger stellt sich dann mit der Pramac-Yamaha erstmals der Konkurrenz in der Königsklasse. Außer Moto2-Aufsteiger Diogo Moreira – der Brasilianer wird bei Honda LCR andocken und Somkiat Chantra ersetzen – nutzt das etablierte Feld der Stammpiloten den eintägigen Test für eine weitere Standortbestimmung mit den 2026er-Prototypen.

Die dann vorerst finalen Spezifikationen der fünf involvierten Werke werden dann beim dreitägigen Sepang-Test Anfang Februar bewegt. Dem geht auch wieder der zweitägige Shakedown voran. Hier können Testfahrer, Rookies und auch die Stammfahrer jener Hersteller teilnehmen, die aufgrund ihrer mageren Punkteausbeute in der Konstrukteurs-WM in die niedrigste Leistungsgruppe D mit besonderen Zugeständnissen eingestuft sind. Trotz teils signifikanter Steigerungen werden die beiden japanischen Hersteller erneut im D-Rang starten und entsprechende Privilegien haben.

Wie 2025 erstmals initiiert, wird der offizielle Start der neuen Saison mit einer großen, öffentlichen Präsentation der Meisterschaft zelebriert. Nach der Premiere in Bangkok fiel die Entscheidung für 2026 auf Kuala Lumpur. Aus logistischer Sicht für alle Beteiligten eine Erleichterung, denn der Termin (6. und 7. Februar) schließt nun direkt an den größten Test-Meilenstein im naheliegenden Sepang an.

Die finale Erprobung vor dem Rennauftakt auf der Strecke von Buriram (Thailand) findet dann zwei Wochen später auf der gleichen Piste statt. Die wichtigsten MotoGP-Termine im Überblick:

Vorsaison-Tests für die MotoGP-Saison 2026:

Shakedown-Test Sepang: 29. bis 31. Januar

Sepang-Test: 3. bis 5. Februar

Buriram-Test: 21. und 22. Februar



Auftakt-Event zur MotoGP-Saison 2026:

Kuala Lumpur: 6. und 7. Februar





Der MotoGP-Rennkalender 2026

Thailand, Buriram: 27. Februar bis 1. März

Brasilien, Goiania: 20. bis 22. März

USA, Texas: 27. bis 29. März

Katar, Doha: 10. bis 12. April

Spanien, Jerez: 24. bis 26. April

Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai

Spanien, Barcelona: 15. bis 17. Mai

Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai

Ungarn, Balaton: 5. bis 7. Juni

Tschechien, Brünn: 19. bis 21. Juni

Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni

Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli

Sommerpause

England, Silverstone: 7. bis 9. August

Spanien, Aragon: 28. bis 30. August

Italien, Misano: 11. bis 13. September

Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September

Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober

Indonesien, Mandalika: 9. bis 11. Oktober

Australien, Phillip Island: 23. bis 25. Oktober

Malaysia, Sepang: 30. Oktober bis 1. November

Portugal, Portimao: 13. bis 15. November

Spanien, Valencia: 20. bis 22. November