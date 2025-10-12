F1-Pilot Sainz: Marc Marquez wie Ayrton Senna!

MotoGP-Pilot Marc Marquez ist Weltmeister 2025. Williams-Formel-1-Pilot Carlos Sainz erklärt, warum Marquez für ihn der Ayrton Senna der MotoGP ist – und was den Titel seines Landsmannes so besonders macht.

Die dominante Saison und der spektakuläre Titelgewinn von Ducati-Werkspilot Marc Marquez vor knapp zwei Wochen in Motegi sind auch in der Formel 1 wahrgenommen worden: F1-Pilot Carlos Sainz sprach über die Erfolge seines spanischen Landsmannes – und zog einen Vergleich mit einem der ganz Großen der Formel 1.

Beim spanischen TV-Talk «El Partidazo» bei COPE sagte Carlos Sainz: «Für mich ist Marc Marquez der Ayrton Senna der MotoGP.» Senna wurde 1988, 1990 und 1991 Formel-1-Weltmeister, verunglückte 1994 tragisch und ist bis heute eine der absoluten Ikonen des Sports.

Sainz: «Vielleicht machen wir uns das gerade nicht so bewusst, weil wir es ja gerade miterleben. Aber wenn er (Marquez, Anm.) eines Tages zurücktritt und seine Karriere beendet und die Jahre vergehen, wird die ganze Welt sich an ihn als den Charismatischen erinnern, wie es jetzt ähnlich mit Ayrton Senna in der Formel 1 ist.»

F1-Pilot Sainz (Sohn des gleichnamigen Rallye-Champions): «Glückwunsch an Marc, ich habe ihm auch schon gratuliert. Er hat ein unglaubliches Jahr hingelegt und ein gigantisches Comeback gefeiert.» Und damit auch außerhalb der MotoGP-Welt für Aufsehen gesorgt…