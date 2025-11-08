Wo der MotoGP-Sprint in Portimao live zu sehen ist

Am Samstag um 16 Uhr (MEZ) findet auf dem Autódromo Internacional do Algarve der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Portugal in Portimao an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 zeigt am Samstag um 11.50 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 13.50 überträgt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2, sowie den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag werden ab 11.35 Uhr die Rennen aller Klassen live gezeigt.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV um 11.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 13.40 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint, der um 16 Uhr gestartet wird. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 11.30 Uhr die Rennen der Moto2-, MotoGP- und Moto3-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Samstag ab 15.40 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag steigt der Sender um 14.30 Uhr in die Liveübertragung des MotoGP-Rennens ein. Ab 15.20 Uhr wird das Moto3-Rennen live gezeigt. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch die Rennen der Klassen Moto3 und MotoGP am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 14.10 Uhr die Qualifyings der Kategorien Moto3 und Moto2. Ab 15.45 Uhr zeigt der Sender den MotoGP-Sprint live. Um 16.40 Uhr wird eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 14.15 Uhr die Rennen der Klassen MotoGP und Moto3 live. Um 16.35 Uhr wird eine Zusammenfassung des Moto2-Rennens gezeigt. Um 20.05 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens.

RTS2 überträgt am Samstag ab 15.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 14.30 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Portugal 2025 (MEZ):

Samstag, 8. November:

09.40 – 10.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

10.25 – 10.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

11.10 – 11.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

11.50 – 12.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

12.15 – 12.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

14.40 – 14.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

15.05 – 15.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

13.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

16.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

17.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

Sonntag, 9. November:

10.40 – 10.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)