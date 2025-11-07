Di Giannantonio über Bulega: «Habe ich erwartet!»

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) beendete das MotoGP-Zeittraining in Portimao auf Rang 7. Die gute Leistung von Landsmann Nicolo Bulega überraschte ihn nicht – in der Moto2 waren die beiden Teamkollegen.

Für Fabio Di Giannantonio geht es bei den letzten beiden Saisonevents in Portimao und Valencia vor allem darum, das Jahr in der WM-Tabelle vor VR46-Teamkollege Franco Morbidelli zu beenden. Derzeit liegt «Diggia» einen Punkt hinter «Morbido» auf Gesamtrang 7.

Den besseren Start ins MotoGP-Wochenende in Portimao erwischte jedenfalls Di Giannantonio. Mit Platz 7 im MotoGP-Zeittraining sicherte sich der Römer den direkten Einzug in Q2 – Morbidelli wurde 12. und muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen.

Mit den wechselhaften Bedingungen am Trainingsfreitag kam Di Giannantonio gut zurecht. «Ich bin glücklich, denn wir haben heute einen ausgezeichneten Plan für den Tag aufgestellt, um wirklich zu verstehen, in welche Richtung wir gehen müssen, und um die Schwierigkeiten zu überwinden, die wir dieses Jahr bei der Abstimmung des Motorrads hatten», war der 27-Jährige zufrieden. «Der Plan ist aufgegangen: Mit dem direkten Einzug ins Q2 haben wir unser Ziel für den Freitag erreicht, und wir haben auch eine ziemlich klare Vorstellung davon, welche Reifen wir verwenden werden. Wir haben in der Box großartige Arbeit geleistet, ich bin nicht weit von den Spitzenfahrern entfernt.»

Auf Ducati-Markenkollege Alex Marquez hatte Di Giannantonio im Zeittraining drei Zehntelsekunden Rückstand. Weiß er, wo er die Zeit verloren hat? «Er war heute bei allen Bedingungen und mit allen Reifen der Schnellste», musste der VR46-Pilot zugeben. «In den Daten konnte ich sehen, dass ich da und dort jeweils fünf Hundertstel auf ihn einbüßte – es gab keine spezifische Kurve oder einen speziellen Sektor, wo ich viel Zeit verlor.»

Nicolo Bulega, der in Portimao im Ducati-Lenovo-Team als Ersatzfahrer für Weltmeister Marc Marquez sein MotoGP-Debüt erlebt, zeigte eine beeindruckende Leistung auf der GP25. Im Zeittraining fehlte dem Italiener eine Sekunde auf AM73. Wie beurteilt Di Giannantonio die Leistung seines Landsmanns? «Am Ende fährt er für das Ducati-Werksteam – er hat also ein sehr gutes Motorrad zur Verfügung. Nicolo und ich sind gemeinsam groß geworden, in der Moto2 waren wir Teamkollegen. Er war schon immer schnell. Ich habe erwartet, dass er einen guten Job macht. Er genießt es.»

Ergebnisse MotoGP Portimao, Zeittraining (7. November):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:37,974 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,030 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, 0,088

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,159

5. Joan Mir (E), Honda, +0,209

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,258

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,328

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,408

9. Pol Espargaro (E), KTM, +0,450

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,469

11. Luca Marini (I), Honda, +0,577

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,623

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,679

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,788

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,900

17. Nicolo Bulega (I), Ducati, +1,012

18. Alex Rins (E), Yamaha, 1,096

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,156

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,824

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,884

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,907