Der MotoGP-Sieges-Effekt: Trackhouse ist gewachsen

Mehr Wert? Mehr Interesse? David Brivio, Teamchef Trackhouse Racing (Aprilia) und Boss von Laufsieger Raul Fernandez und Ai Ogura, spricht über den Beitritt zur siegreichen Elite der MotoGP.

Der Sieg von Trackhouse Racing und Raul Fernandez beim Grand Prix von Australien war wohl das herausragende Ereignis der Übersee-Saison 2025. Mit diesem Sieg haben nun alle 11 Teams der Startaufstellung Erfolge in der Königsklasse erzielt, und nur vier Fahrer (Pedro Acosta, Ai Ogura, Somkiat Chantra und Luca Marini) haben noch keinen MotoGP-Sieg errungen. Die folgende Runde in Malaysia war für das amerikanische Independent-Team ein Rückschlag, der jedoch durch die schlechte Bilanz von Aprilia in Sepang gerechtfertigt war, wo das beste Ergebnis der RS-GP ein siebter Platz war.

Vor dem Saisonfinale in Portugal und Valencia sprachen wir mit Davide Brivio über die Auswirkungen des Durchbruchs in Phillip Island. Der Erfolg von Trackhouse kam genau zum richtigen Zeitpunkt, da die MotoGP kurz vor einer hektischen Verhandlungsphase steht: Hersteller, Teams und Fahrer werden in den kommenden Monaten über 2027 und darüber hinaus verhandeln, da sich die Landschaft der Serie und die Machtverhältnisse mit den jüngsten Vertragsrunden und der umfassenden Änderung der technischen Vorschriften verschieben könnten. 2026 wird auch die erste vollständige Saison der MotoGP in der Ära von Liberty Media sein.

Davide, was war die unmittelbare Auswirkung des Sieges?

Die erste Auswirkung war, dass alle lächelten. Es war in gewisser Weise eine große Erleichterung, aber auch eine Motivation für die Zukunft. Es gibt Selbstvertrauen, vor allem für Raul als Fahrer. Er hat es verdient und dafür gearbeitet. Ich freue mich über den Sieg, aber auch über die Arbeit, die wir als Team in enger Zusammenarbeit mit Aprilia geleistet haben, die das Motorrad im Laufe der Saison weiterentwickelt haben. Dieses Team hat seine Basis in einem früheren Team, aber als Trackhouse sind wir erst in unserer zweiten Saison, also relativ jung, und mit einem NASCAR-Team in den USA, das in diesem Jahr sechs Rennen gewonnen hat, hatten wir das Gefühl, dass wir auch gewinnen mussten, zumindest einmal! Ich denke, es gibt ein Gefühl des Stolzes, weil es ziemlich einzigartig ist, in diesen beiden Serien zu gewinnen.

Hilft es der MotoGP, von den Amerikanern ernster genommen zu werden?

Vielleicht ja. Wir haben nicht das Gefühl, dass es [innerhalb des Unternehmens] nicht ernst genommen wird. Wir haben große Unterstützung von Trackhouse und die Leute sind glücklich und stolz darauf, dass die Gruppe sich in der MotoGP engagiert. Ein Sieg wie dieser motiviert alle und das Unternehmen. Das ist ganz normal, und ich erinnere mich, dass ich für große Unternehmen wie Yamaha oder Suzuki gearbeitet habe und wenn man Rennen gewonnen hat, hat das das ganze Unternehmen und die Mitarbeiter beeinflusst. Das ist ein guter Schub. Ich bin nicht direkt in den kommerziellen Bereich involviert, aber Trackhouse als Protagonist oder im Rampenlicht zu haben, gibt potenziellen Partnern wahrscheinlich Vertrauen. Hoffentlich hilft das bei diesem Prozess.

Das letzte unabhängige Team, das in der MotoGP gewonnen hat...

Ja. Wissen Sie, das Niveau ist viel ausgeglichener als noch vor einigen Jahren, weil wir alle die gleiche Ausrüstung haben. Unser Motorrad ist das gleiche wie das Werksmotorrad, aber es stimmt auch, dass das Werksteam über mehr Ressourcen, mehr Ingenieure und mehr Analysemöglichkeiten verfügt und sich vielleicht auch teurere Fahrer leisten kann, sagen wir mal so! Insgesamt liegt das Niveau des Werksteams also über dem des unabhängigen Teams. Das ist eine Tatsache, daher ist es eine ziemliche Leistung, als unabhängiges Team zu gewinnen. Im Vergleich zur Formel 1 gehen wir in diese Richtung: Dorna hat angekündigt, dass wir 11 Teams auf dem gleichen Niveau haben werden, und das ist vielleicht dasselbe wie in der F1. Natürlich gibt es Top-Teams, mehr als solche, die im Mittelfeld kämpfen, aber sie sind alle ausgeglichen, was den finanziellen Beitrag angeht – der sich nach der Leistung richtet – und was die Diskussion von Vorschriften, Problemen, Initiativen oder was auch immer angeht. Vielleicht ist das die Absicht von Dorna für die Zukunft, aber die Werksteams haben immer noch mehr Ressourcen.

Ist das wirklich möglich?

Das ist ein schönes Ziel, und so sollte es auch sein, aber unser Sport unterscheidet sich von der Formel 1. Ferrari und Mercedes sind Werksteams, nächstes Jahr kommen Audi und Cadillac hinzu, aber sie liefern Motoren an andere Teams, die ihre eigenen Autos bauen. Deshalb gibt es (Leistungs-)Unterschiede. Sie müssen ihre eigene Technik und Umgebung entwickeln. Hier ist es ein wenig anders, weil wir das komplette Motorrad leasen und vom Werk bei der Wartung unterstützt werden; es geht nicht nur um den Motor. Es ist ein anderes System. Um es ganz extrem zu sagen: Man sollte Ducati, Aprilia, Yamaha, Honda und so weiter ohne ihre Werksteams haben, die aber die Motorräder produzieren und elf unabhängige Teams beliefern! Aber so ist die MotoGP derzeit nicht.

Raul Fernandez holt sich nach vier Saisons endlich einen Sieg. Ist er der Beweis dafür, dass nicht alle jungen Fahrer wie Acosta, Aldeguer oder Quartararo «explodieren» können...?

Jeder Fahrer hat seine eigene Zeit. Wir haben gesehen, dass einige sehr jung in der Königsklasse gewonnen haben und andere erst später erfolgreich waren. Die Marquez-Brüder: Der eine gewinnt auf Anhieb, der andere braucht ein paar Jahre länger, um regelmäßig auf dem Podium zu landen. Jeder hat seine eigene Entwicklung. Im gesamten Fahrerlager weiß man, dass Raul talentiert ist, aber seine Karriere in der MotoGP verlief bisher sehr wechselhaft, und dieses Jahr war aufgrund seiner Verletzung in Sepang in der Vorsaison ebenfalls schwierig. Er war nicht zu 100 Prozent fit, und außerdem hatte Ai als sein Teamkollege einen großartigen Start hingelegt. Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen [dass Ogura als Rookie früh gute Ergebnisse erzielt hat], aber ich würde gerne glauben, dass dies der Fall ist. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten – ich, die Ingenieure, alle –, aber dabei versuchen wir, ihn zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass er nicht das Selbstvertrauen verliert oder schlecht auf Situationen reagiert. In Le Mans war es ein Regenrennen, aber er wurde Siebter, und von da an hatten wir eine Reihe von Grand Prix in den Top Ten, was zu diesem Zeitpunkt das Ziel war. Wenn man darum kämpft, Punkte zu holen, muss man sich realistische Ziele setzen. Ich erinnere mich, dass er sich letztes Jahr manchmal darüber beschwerte, nicht unter den ersten Fünf zu sein oder zu gewinnen, und ich sagte: «Lass uns zuerst Punkte sammeln, dann denken wir über die Top Ten nach ... du musst den Weg gehen.» Das haben wir dieses Jahr versucht. Verbessern Sie die Ziele Schritt für Schritt. Wir haben versucht, Fortschritte zu machen. Wir haben in Australien gewonnen, und zu gewinnen ist nicht einfach. Ich erwarte nicht, dass wir jetzt [regelmäßig] Rennen gewinnen, aber wir möchten vielleicht an einem Wochenende ankommen und die Chance haben, an der Spitze mitzukämpfen. Die Spitzengruppe kann aus 4, 7 oder 8 Fahrern bestehen. Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn sie sich bietet. Phillip Island war eine Gelegenheit, und wir haben sie genutzt.

Malaysia verlief nicht nach Plan, aber ist der Druck für ihn jetzt etwas größer?

Das ist ein guter Test... und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fühle mich jetzt in gewisser Weise etwas entspannter. Erleichtert, weil er dieses Rennen gewonnen hat. Also versuchen wir es noch einmal. Er muss Schritt für Schritt zu einer besseren Form finden, und wir haben bereits darüber gesprochen, dass es ein großartiges Wochenende war und es auch schwierige Wochenenden geben wird.

Um die Zeit des GP von Katalonien in diesem Sommer herum sagte Lucio Cecchinello, er habe 12 Angebote von Investoren für LCR. Hat das Interesse an Trackhouse zugenommen?

Es stimmt, dass Interesse an MotoGP-Teams besteht, und ich glaube, fast alle von uns haben Anfragen erhalten, denn die Leute, die Lucio angerufen haben, haben auch Trackhouse und alle anderen angerufen! Wir spüren das Interesse, sei es als Übernahme, als Anteilseigner oder was auch immer. Das ist etwas, das auf höchster Ebene stattfindet, also eher etwas für Teambesitzer Justin Marks und die Vorstandsmitglieder, um darüber zu diskutieren und zu bewerten. Es ist eine interessante Zeit, weil es etwas ist, worüber wir noch nie zuvor gesprochen haben: Es gab noch nie Fälle, in denen Leute Teams gekauft oder sich ihnen angeschlossen haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich in diesem Sport etwas verändert.

Glauben Sie, dass die MotoGP-Teams für diesen Schritt bereit sind?

Im Moment sehen potenzielle Investoren meiner Meinung nach eine Chance für das Wachstum dieses Sports, wenn man sich die Formel 1 ansieht, wo der Wert der Teams in fünf Jahren um das Vier- bis Fünffache gestiegen ist. Eine vollständige oder teilweise Übernahme könnte derzeit ein gutes Geschäft sein, und genau das denken die Leute. Das ist es, was wir hoffen; nicht aus geschäftlicher Sicht, sondern alle Beteiligten dieser Meisterschaft hoffen, dass sie wachsen und das Interesse steigern wird: mehr Zuschauer, mehr Fans, mehr Reichweite. Es ist eine gute Zeit, eine interessante Zeit, um zu sehen, was in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren passieren wird.