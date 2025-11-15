Bagnaia schützt Ducati: «Mein Fehler war schlimmer»

Weil er im MotoGP-Qualifying ohne Sprit stehen blieb, muss sich Ducati-Lenovo-Werksfahrer Pecco Bagnaia in den Valencia-Rennen von Startplatz 16 abmühen – im Sprint am Samstag ohne Chance.

Mit Sieger Alex Marquez und dem Dritten Fabio Di Giannantonio schafften es im Valencia-Sprint am Samstagnachmittag zwei Ducati-Piloten aufs Podium. Franco Morbidelli als Sechster und Fermin Aldeguer, nach einem folgenschweren Rempler von Jack Miller schuldlos lediglich Elfter, sahen ebenfalls vor Ducati-Star Pecco Bagnaia die Zielflagge.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Valencia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Honda Bikes © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Qualifying - Alex Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantoni © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Sprint - Pedro Acosta, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio Zurück Weiter

Der Italiener erlebte mit Platz 14 im kurzen Rennen einen weiteren Katastrophentag, die Misere nahm im Qualifying ihren Anfang. «Es fehlte an Sprit, eine Fehlkalkulation», erklärte Bagnaia, der seine Ducati GP25 drei Minuten vor Schluss des Q1 abstellen musste und deshalb keine Chance auf den Einzug ins Q2 hatte.

«Am Morgen hatten wir uns verbessert, ich konnte meine Leistung steigern und war schneller», so Pecco. «Mein Gefühl wurde Runde für Runde besser, dann ging mir der Sprit aus. Ich mache Fehler, das Team macht Fehler, Fehler passieren und gehören zum Job. In diesem Moment fühlte sich das für mich schlimm an, weil ich eh schon eine harte Saison habe. Letztes Jahr stürzte ich in Führung liegend in Barcelona, das hat das Team die Weltmeisterschaft gekostet – mein Fehler war schlimmer.»

Bagnaia kam von Startplatz 16 als 14. ins Ziel, dort lag von seinen Markenkollegen lediglich Nicolo Bulega hinter ihm – der Superbike-Vizeweltmeister bestreitet sein zweites MotoGP-Wochenende als Ersatz für den verletzten Champion Marc Marquez.

«Überholen ist auf dieser Strecke schwierig und du stürzt leicht beim Versuch», schilderte die Nummer 1 der Jahre 2022 und 2023. «Du musst sehr stark sein, wenn du das wagen willst. Meine Pace war ähnlich wie die von Fabio Quartararo, der Siebter wurde. Ich war also kaum schneller als die Jungs vor mir.»

Kann Bagnaia erklären, wie sich sein Gefühl auf dem Motorrad in einem guten und schlechten Rennen unterscheidet? «Mein Gefühl ist immer gleich», hielt der 28-Jährige fest. «Das Bike lässt sich nicht verzögern und hat kein Turning. In Sepang reichte es, um zu führen, auf Phillip Island wurde ich Letzter. Und hier wurde ich 16. – es hängt von der Strecke und den Verhältnissen ab. Mein Gefühl für dieses Motorrad war dieses Jahr nur einmal gut, in Japan.»

In Motegi war Bagnaia eine Klasse für sich und eroberte nach der Pole-Position Siege in beiden Rennen. Durch seinen desaströsen Valencia-Samstag verlor der 31-fache MotoGP-Sieger den vierten WM-Rang an Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM. Der Spanier liegt vor dem finalen Rennen des Jahres am Sonntag sechs Punkte vor ihm.

Ergebnisse MotoGP Valencia, Sprint (15. November):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:37,490 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +1,149 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,637

4. Raul Fernandez (E), Aprilia, +3,519

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +3,727

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,349

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,102

8. Brad Binder (ZA), KTM, +7,352

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,685

10. Johann Zarco (F), Honda, +9,346

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati +10,067

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +11,148

13. Enea Bastianini (I), KTM, +11,911

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +11,957

15. Alex Rins (E), Yamaha, +14,264

16. Nicolo Bulega (I), Ducati, +14,951

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +15,597

18. Maverick Vinales (E), KTM, +16,699

19. Aleix Espargaro (E), Honda, +16,885

20. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +18,846

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +23,028

22. Jorge Martin (E), Aprilia, +23,655

– Luca Marini (I), Honda, 12 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 43 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 457. 3. Bezzecchi 328. 4. Acosta 294. 5. Bagnaia 288. 6. Di Giannantonio 246. 7. Morbidelli 231. 8. Aldeguer 203. 9. Quartararo 201. 10. R. Fernandez 152. 11. Binder 147. 12. Zarco 144. 13. Marini 133. 14. Bastianini 106. 15. Mir 93. 16. Ogura 89. 17. Vinales 72. 18. Miller 72. 19. Rins 66. 20. Oliveira 38. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 29. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 7. 27. Bulega 1. 28. A. Espargaro 0. 29. Michele Pirro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 752 Punkte. 2. Aprilia 393. 3. KTM 359. 4. Honda 276. 5. Yamaha 240.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 834 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 660. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 477. 4. Red Bull KTM Factory Racing 441. 5. Aprilia Racing 370. 6. Monster Energy Yamaha 267. 7. Trackhouse MotoGP Team 241. 8. Honda HRC Castrol Team 226. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 207. 10. LCR Honda 151. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 113.