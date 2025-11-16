Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Verstappen auf den Wunschlisten

Live-Ticker MotoGP Valencia: Bezzecchi will Revanche

Von Ivo Schützbach
Marco Bezzecchi kommt von Startplatz 1
© Gold & Goose

Marco Bezzecchi kommt von Startplatz 1

Im MotoGP-Sprint am Samstag in Valencia verspielte Polesetter Marco Bezzecchi (Aprilia) seine Podestchancen bereits in der ersten Kurve und Alex Marquez gewann. Im Grand Prix soll es der Spanier nicht so einfach haben.
Alex Marquez (Gresini Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) waren dem Rest des Feldes auf dem Circuit Ricardo Tormo im Sprint am Samstag einen Schritt voraus und belegten die ersten beiden Plätze, Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) wurde Dritter.

Polesetter Marco Bezzecchi bremste nach dem Start nicht stark genug in die erste Kurve hinein, sodass sich seine arretierte Vordergabel nicht löste und nach oben fuhr. Er kam zu langsam durch die Kurve und verlor auf der folgenden Minigeraden weitere zwei Plätze. Die Zielflagge sah das Aprilia-Ass nur als Fünfter, «Bezz» zählt für den Grand Prix über 27 Runden aber zum Favoritenkreis.

Neben Bezzecchi kommen Alex Marquez und Di Giannantonio aus der ersten Startreihe. Reihe 2 bilden Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Acosta und Yamaha-Star Fabio Quartararo. Während Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Jack Miller (Pramac Yamaha) und Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) die dritte Startreihe bilden, steht der zweifache MotoGP-Champion Pecco Bagnaia nach verkorkstem Qualifying lediglich auf Grid-Position 16.

SPEEDWEEK.com ist vor Ort und tickert die Ereignisse ab 13.30 Uhr detailliert.


