Valencia-Test: Ducati-Werksteam mit Spezialdesign

Für optische Highlights sorgen Pecco Bagnaia und Nicolo Bulega beim MotoGP-Test in Valencia. Auf dem Circuit Ricardo Tormo sind die beiden mit Ducati Desmosedici mit Speziallackierung unterwegs.

Am 18. November findet in Valencia der MotoGP-Test statt, der zugleich den Startschuss für die Saison 2026 markiert. Anlässlich des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums von Ducati – das Unternehmen erlebte seine Geburtsstunde 1926 – würdigt der Hersteller aus Borgo Panigale die Rennsport-Tradition mit zwei besonderen Lackierungen.

Die Desmosedici von Pecco Bagnaia und Nicolo Bulega sind in einem speziellen Design gehalten: Ersterer ist auf dem Circuit Ricardo Tormo mit einer Lackierung unterwegs, die von der 750 Imola Desmo inspiriert ist, die nach dem legendären Doppelsieg von Paul Smart und Bruno Spaggiari bei den 200 Meilen von Imola 1972 zur Ikone wurde. Bulega fährt in den Farben der 750 Supersport Desmo – dem Motorrad, mit dem Franco Uncini 1975 den italienischen 750-ccm-Titel gewann.

«Das Debüt der historischen Lackierungen findet am Ende einer Saison statt, die einmal mehr die Wettbewerbsfähigkeit und sportliche Stärke des Herstellers aus Borgo Panigale unterstrichen hat. Ein Jahr, das Ducatis Rolle als Maßstab in der internationalen Rennszene erneut bestätigt hat – mit der MotoGP im Mittelpunkt der Rennerfolge, neben dem 21. Herstellertitel in der Superbike-WM, den Ergebnissen in den wichtigsten nationalen Meisterschaften und den bedeutenden Fortschritten im Offroad-Projekt», hieß es in der Presseaussendung von Ducati. «Die vergangene Saison spiegelt ein Jahr wider, in dem Ducati in den wichtigsten Motorrad-Meisterschaften Maßstäbe gesetzt hat.»

Damit erfolgte von Ducati der Startschuss für die Feierlichkeiten des 100-jährigen Firmenjubiläums. Die Fans der italienischen Marke können sich 2026 auf viele Highlights freuen. Auch bei der «World Ducati Week 2026», die vom 3. bis 5. Juli in Misano stattfindet, wird der runde Geburtstag im Mittelpunkt stehen.