MotoGP: Bagnaia hat Zukunftsangst

Überraschung: Celestino Vietti bestreitet MotoGP-Test

Von Stephan Moosbrugger
Moto2-Pilot Celestino Vietti wird beim MotoGP-Test in Valencia im Team VR46 Racing für den verletzten Franco Morbidelli einspringen. Der Italiener wird an der Seite von Di Giannantonio die Ducati Desmosedici fahren.
Moto2-Ass Celestino Vietti wird beim MotoGP-Test auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia am Dienstag sein Debüt auf einem MotoGP-Bike haben. Der 24-jährige Italiener wird Franco Morbidelli ersetzen, der sich beim letzten Saisonrennen am Sonntag eine Verletzung an der linken Hand zugezogen hatte.

Vietti ist Mitglied der VR46-Akademy von Valentino Rossi. Seit 2019 fährt der aus Cirié stammende Fahrer in der Motorrad-Weltmeisterschaft, seit 2021 in der Moto2-Klasse. Vietti konnte bislang zehn Grand-Prix-Siege erzielen. Die Saison 2025 beendete er auf Gesamtrang 7.

Somit werden am Dienstag drei MotoGP-Rookies am Start sein – Vietti, Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Moto2-Weltmeister Diogo Moreira (LCR Honda).

Franco Morbidelli sorgte vor dem MotoGP-Rennen am Sonntag für eine kuriose Szene. Er touchierte in der Startaufstellung mit Honda-Testfahrer Aleix Espargaro. «Morbido» stürzte und brach sich den fünften Mittelhandknochen links. Am Grand Prix konnte er selbstverständlich nicht mehr teilnehmen, auch den wichtigen Test muss der 30-Jährige auslassen.

