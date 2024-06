Trotz WM-Rang 9: Ehrgeizige Lucy Michel will mehr

Lucy Michel aus dem Team von Stefan Laux preschte in ihren ersten Rennen in der neuen Motorrad-Frauen-WM in Misano zweimal in die Top-10. Mit besseren Starts wäre sogar mehr möglich gewesen.

Die Premiere der neuen Motorrad-Weltmeisterschaft für Frauen in Misano ist gelungen. Die Teilnehmerinnen zeigten spannende Rennen, entgegen aller Annahmen wurde es keine reine Carrasco-Herrera-Show. Dass wir derzeit eine Zweiklassengesellschaft mit Herrera, Carrasco, Sanchez, Neila und Ponziani an der Spitze sowie dem Rest erleben, war nicht schlimm, weil es in der ersten wie zweiten Gruppe actiongeladen zuging.

Mit Lucy Michel ist auch eine Deutsche dabei, die Sächsin wurde in den beiden Rennen Neunte und Zehnte. Sie ärgerte sich über ihren nicht idealen Start im zweiten Lauf am Sonntag, weshalb sie den Anschluss an die Gruppe verlor, die um Platz 7 kämpfte. «Durch den fehlenden Windschatten fiel ich immer weiter zurück», bemerkte die 19-Jährige. «Wir haben das beste Set-up noch nicht gefunden, an diesem Problem können wir aber gut arbeiten. Immerhin können wir sagen, dass wir in beiden Rennen in die Top-10 gefahren sind – das ist immer mein Ziel. Mit meinem Ehrgeiz will ich aber weiter nach vorne. Ich weiß, dass in den Rennen mehr möglich gewesen wäre, deshalb ärgert es mich. Aber wir lernen für die nächsten Rennen aus unseren Fehlern.»

Ihre Schwachpunkte hat Lucy bereits geortet: «Ich muss später bremsen. Und wir müssen ein Set-up finden, damit das Motorrad dorthin fährt, wo ich hinmöchte. Die Starts verpatze ich immer wieder, weil ich nicht gleichzeitig auf der Bremse stehen kann, weil ich zu klein dafür bin. Deshalb habe ich Probleme, schnell zu starten.»



Mit 13 Punkten ist Michel WM-Neunte, punktgleich mit der Achten. Mitte Juli geht es in Donington Park in England weiter.