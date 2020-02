Motocross-WM MX2

Hawkstone: Hofer, Sydow und Längenfelder im MX2-Feld

Mit René Hofer, Jeremy Sydow und Simon Längenfelder befinden sich am Wochenende gleich drei deutschsprachige Werksfahrer im Teilnehmerfeld des Klassikers von Hawkstone Park.

Das internationale Motocross von Hawkstone Park ist ein Fixpunkt in der Saisonvorbereitung der europäischen Motocross-Elite. Wie in der MXGP-Klasse kann auch die MX2-Kategorie mit einem extrem starken Fahrerfeld aufwarten. Mit René Hofer, Jeremy Sydow und Simon Längenfelder befinden sich gleich drei deutschsprachige Werks-Asse im Aufgebot.

Hofer, der bereits im fünften Jahr von Didi Lacher gecoacht wird, fährt nach dem vergangenen Wochenende in Ottobiano sein zweites Rennen im offiziellen Team von Red Bull KTM als Teamkollege des schnellen Franzosen Tom Vialle, der in Hawkstone Park ebenfalls antritt. Der 18 Jahre alte Oberösterreicher zeigte zuletzt in Italien, dass das intensive Sandtraining Früchte trägt. Seinen Platz im KTM-Werksteam erkämpfte er sich durch starke Leistungen bei seinen beiden Wildcard-Auftritten 2019 in der MX2-Klasse und über die Saison in der EMX250-Serie.

Spannend wird auch das Renn-Debüt des werkseitig unterstützen GasGas-MX2-Teams von Diga ProCross aus Köln. Dort stehen mit Simon Längenfelder (15) und Jeremy Sydow (19) gleich zwei Deutsche Hoffnungsträger unter Vertrag. Interessant: Das Team Diga ProCross hat seine beiden Fahrer in Hawkstone vorerst noch unter KTM-Flagge genannt. Außerdem am Start ist in Hawkstone Park Max Nagls tschechischer KTM-Schützling Richard Sikyna (Team KTM JD Gunnex).

In der Kategorie MX2 trifft sich diesmal ein Gutteil der WM-Titelaspiranten. Top-Stars in Hawkstone Park sind neben Tom Vialle der Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts aus Belgien sowie das neu aufgestellte Husqvarna-Werksteam mit dem Dänen Thomas Kjer Olsen und dem Aussie Jed Beaton. Ebenfalls am Start ist der niederländische Shooting-Star Roan van de Moosdijk (F&H Kawasaki) aus dem ehemaligen Team von Henry Jacobi.