Jeremy Sydow: Der Aufsteiger im Live-Interview

Jeremy Sydow stieg 2020 von der EMX250 in die MX2-WM auf – und das gleich auf der Werks-GasGas. Am Dienstag steht der 20-Jährige im Instagram-Live-Interview mit SPEEDWEEK.com Rede und Antwort.

Während die Supercross-WM in Utah bereits auf die Zielgerade einbiegt, gibt es noch keinen Termin für die Fortsetzung der Motocross-WM 2020, die nach den ersten zwei Grand Prix in Matterley Basin/GB (1. März) und Valkenswaard/NL (8. März) zum Stillstand kam. Zuletzt wurde der Russland-GP vom 2. August auf einen nicht näher definierten Termin im Oktober oder November verschoben, der China-GP wurde dagegen ganz gestrichen. WM-Promoter Infront Moto Racing arbeitet eigenen Aussagen zufolge auf einen Neustart im August hin, noch im Juni soll ein überarbeiteter Kalender veröffentlicht werden.

Um die Wartezeit zu verkürzen, bittet SPEEDWEEK.com immer dienstags um 19 Uhr einen Rennfahrer zum Interview, dieses wird auf unserem Instagram-Account übertragen. Um sich die Live-Chats anschauen zu können, müssen die User auf Instagram registriert und eingeloggt sein, wenn wir uns aus dem heimischen Wohnzimmer melden.

Diese Woche schalten wir MX2-Neuling Jeremy Sydow live aus Chemnitz zu, der im Vorjahr noch in Kegums als Dritter seinen ersten Podestplatz in der EMX250-Europameisterschaft feierte und dazu den Gesamtsieg im ADAC Youngster Cup nur denkbar knapp verpasste.

Sein Debüt als WM-Stammfahrer verlief vor der Corona-bedingten Zwangspause vielversprechend: Der 20-Jährige aus dem Team DIGA Procross GASGAS Factory Juniors liegt nach zwei Grand Prix auf dem zehnten Zwischenrang der MX2-WM und wusste vor allem in Valkenswaard zu überzeugen. Im tiefen Sand kämpfte er mit seinem Teamkollegen Simon Längenfelder im zweiten Durchgang zwischenzeitlich sogar um den dritten Platz, am Ende stand mit Rang 8 seine bisherige Bestleistung zu Buche.

Seine ersten Erfahrungen in der Weltmeisterschaft und als Werksfahrer sowie sein Alltag in der Zwangspause sind nur zwei von vielen Themen, über die SPEEDWEEK.com mit Sydow sprechen wird – und natürlich können sich auch die Zuseher am Dienstag ab 19 Uhr mit ihren Fragen live einbringen.