René Hofer verlängert bei KTM bis 2022

Bereits bei seinem WM-Debüt in Matterley Basin zeigte René Hofer seine Klasse. Nun bekam der 18-Jährige bei KTM eine Vertragsverlängerung bis 2022.

Der 18-jährige Österreicher war die Überraschung in der MX2-Klasse. Gleich bei seinem Grand-Prix-Debüt in Matterley Basin erreichte er im zweiten Lauf einen zweiten Platz, nachdem er 10 Runden lang in Führung gelegen hatte. KTM verlängerte Hofer nun um weitere zwei Jahre bis einschließlich 2022.

Von insgesamt 16 WM-Titeln, die in der MX2-Klasse seit ihrer Gründung 2003 vergeben wurden, hat KTM 12 Titel mit 8 unterschiedlichen Fahrern gewonnen und ist damit mit Abstand die erfolgreichste Marke.

«Ich fahre nun seit etwa 10 Jahren auf KTM und fühle mich dort seit Anfang an gut aufgehoben. Heuer ist mein erstes Jahr in einem echten Werksteam und ich fühle mich bereits jetzt schon richtig heimisch. Ich freue mich riesig, dass ich als Österreicher für eine österreichische Marke antreten kann, bin hoch motiviert und weiß, dass das auch für das ganze Team gilt. Ich hoffe, dass das Engagement eines österreichischen Sportlers in einem österreichischen Team auch positive Auswirkungen auf den Sport in Österreich haben wird. Ich bin extrem dankbar für die Möglichkeit, meinen Traum zu leben ohne diejenigen zu vergessen, die das alles ermöglicht haben, allen voran meine Familie.»