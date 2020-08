Simon Längenfelder (GasGas): Weitere Corona-Tests

Nach dem ersten Corona-Test am Montag muss sich Simon Längenfelder nach seiner Ankunft am Flughafen in Riga erneut testen lassen. Aufs Motorrad wird der GasGas-Werksfahrer erst am Sonntag steigen.

Der deutsche MX2-WM-Starter Simon Längenfelder befindet sich derzeit auf dem Flug nach Riga. Die lettischen Behörden haben für Teile Europas besondere Einreise und Quarantänebestimmungen erlassen.

Die meisten Teams der Motocross-WM sind in Belgien beheimatet. Besonders dort steigen derzeit die Infektionen wieder an. Deshalb haben die lettischen Behörden die Vorschriften für Einreisende aus den Beneluxstaaten verschärft.

Bereits am Montag dieser Woche hatte sich Simon Längenfelder unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem niederländischen Axel auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. «Das Testergebnis muss bei der Einreise vorliegen», erklärte Längenfelder gegenüber SPEEDWEEK.com. Der Test muss aktuell und darf nicht älter als 3 Tage sein.

«Nach der Ankunft werden wir erneut untersucht. Es wird also in nächster Zeit einige Abstriche geben», erklärt der GasGas-Werksfahrer.

Mit dem Motorrad werden die WM-Protagonisten erst am Sonntag fahren. Dann geht es an einem Tag zackig Schlag auf Schlag. Ab 9:15h gibt es nur eine einzige Trainings-Session, in der zugleich die Startplätze ausgefahren werden. 12 Uhr Ortszeit (11 Uhr MESZ) geht es mit dem ersten Lauf der MX2-Klasse um WM-Punkte.

Längenfelders Teamkollege im Diga-Procross-GasGas-Werksteam, Jeremy Sydow, wird in Kegums nicht am Start stehen, weil er zunächst seine Erkrankung auskurieren möchte. Immerhin bekam Sydow vor einigen Tagen grünes Licht, dass er das Fahrtraining wieder aufnehmen kann. Er hofft noch auf weiter WM-Einsätze in dieser Saison.

Zeitplan 3. WM-Lauf in Kegums, Lokale Zeit Lettland (+1h)

Freitag, 7.8.2020

15:00 - Streckenbegehung

10:00 - 18:00 - Technische Abnahme, Lautstärkemessung (EMX)

17:00 - 18:00 - Medizinische Untersuchung (EMX)

18:00 - 2. Streckenbegehung (falls notwendig)

18.30 - Jury Meeting

Samstag, 8.8.2020

08:50 - Startmaschinendemonstration

09:00 - Training EMXOpen

09:30 - EMX250 Training Gruppe 1

10:00 - EMX250 Training Gruppe 2

10:35 - Qualifikationstraining EMXOpen (25 Min), Start-Test (5 Min)

11:10 - Qualifikationstraining EMX250, Gruppe 1 (25 Min), Start-Test (5 Min)

11:45 - Qualifikationstraining EMX250, Gruppe 2 (25 Min), Start-Test (5 Min)

13:00 - Besichtigungsrunde EMXOpen

13:10 - EMXOpen Lauf 1 (25 Min + 2 Runden)

13:50 - Besichtigungsrunde EMX250

14:00 - EMX250 Lauf 1 (25 Min + 2 Runden)

15:00 - Besichtigungsrunde EMXOpen

15:10 - EMXOpen Lauf 2 (25 Min + 2 Runden)

15:50 - Besichtigungsrunde EMX250

16:00 - EMX250 Lauf 2 (25 Min + 2 Runden)

16:50 - 19:00 - Technische Abnahme (MXGP, MX2), Strichprobenlautstärkemessungen

17:00 - 19:00 - Medizinische Untersuchung (MXGP, MX2)

19:30 - Jury Meeting

Sonntag, 9.8.2020

07:30 - 08:30 - Technische Abnahme (MXGP, MX2), Strichprobenlautstärkemessungen

08:00 - 08:30 - Medizinische Untersuchung (MXGP, MX2)

09:09 - Startmaschinendemonstration

09:15 - Zeittraining MX2 (20 Min), Starttraining (5 Min)

10:15 - Zeittraining MXGP (20 Min), Starttraining (5 Min)

12:05 - Besichtigungsrunde MX2

12:15 - MX2 Lauf 1 (30 Min + 2 Runden)

13:05 - Besichtigungsrunde MXGP

13:15 - MXGP Lauf 1 (30 Min + 2 Runden)

15:00 - Besichtigungsrunde MX2

15:10 - MX2 Lauf 2 (30 Min + 2 Runden)

16:00 - Besichtigungsrunde MXGP

16:10 - MXGP Lauf 2 (30 Min + 2 Runden)

17:10 - Jurymeeting