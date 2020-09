Faenza 3: Jago Geerts (Yamaha) kontert

WM-Leader Tom Vialle (KTM) übernahm die Führung im ersten MX2-Lauf von Faenza 3, doch sein Verfolger Jago Geerts (Yamaha) konnte sich gegen Rennmitte durchsetzen.

8. Lauf zur Motocross-WM in Faenza: Die Verletztenliste ist größer geworden: Die deutschen GasGas-Werksfahrer, Jeremy Sydow und Simon Längenfelder müssen beide verletzt pausieren. Auch Mikkel Haarup und Mathys Boisramé konnten nach ihren Stürzen am letzten Mittwoch nicht starten.

Der erste MX2-Lauf stand im Zeichen des Zweikampfs zwischen WM-Leader Tom Vialle und Jago Geerts. Geerts gewann den Start, wurde zunächst von Vialle abgefangen, aber nach der Hälfte des Rennens startete der Belgier einen Angriff, setzte sich in der langen Bergaufpassage gegen den Franzosen durch und fuhr zum Laufsieg.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Faenza 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start, Jago Geerts übernimmt die Führung.



Noch 28 Min:

Führungswechsel! Vialle geht an Geerts vorbei in Führung.



Noch 27 Min:

Vialle führt vor Geerts, Olsen, van de Moosdijk, Malkiewicz und Lesiardo.



Noch 24 Min:

Vialle markiert die schnellste Rennrunde und setzt sich 2 Sekunden ab.



Noch 21 Min:

Geerts kann die Lücke zu Vialle wieder schließen.



Noch 19 Min:

Geerts ist am Hinterrad von Vialle.



Noch 18 Min:

Auch Olsen schließt zum Spitzenduo auf!



Noch 17 Min:

Führungswechsel! Geerts geht in der langen Bergaufpassage an Vialle vorbei in Führung.



Noch 15 Min:

Renaux hat Olsen auf P3 in Schlagdistanz.



Noch 12 Min:

Renaux geht innen an Olsen vorbei auf P3.



Noch 8 Min:

Maxime Renaux (P3) bleibt an der Streckenbegrenzung hängen und stürzt. Kurze Zeit später stürzt er erneut. Renaux fällt auf P10 zurück.



Noch 5 Min:

Geerts hat einen Vorsprung von 2,6 Sekunden herausgefahren. Es folgen Vialle, Olsen, Beaton und Mewse.



Noch 1 Min:

Vialle gerät nach einem Fehler unter Druck von Olsen und Beaton.



Noch 2 Runden:

Geerts hat sich mit 7 Sekunden Vorsprung abgesetzt.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den ersten MX2-Lauf vor Vialle und Olsen.

Ergebnis Faenza 3, MX2, Lauf 1:



1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

5. Conrad Mewse (GBR), KTM

6. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

7. Ben Watson (GBR), Yamaha

8. Stephen Rubini (FRA), Honda

9. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

10. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

11. Nathan Crawford (AUS), Honda

12. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

13. Alvin Östlund (SWE), Honda

14. Richard Sikyna (SVK), KTM

15. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

18. Nathan Renkens (BEL), KTM

19. Enzo Toriani (FRA), Husqvarna

20. Cyril Genot (BEL), Yamaha

21. Kevin Horgmo (NOR), KTM

22. Maximilian Spies (GER), Husqvarna

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (ITA), Husqvarna