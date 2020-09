Tom Vialle (KTM) gewinnt Faenza 3

An der Spitze der MX2-WM bleiben die Verhältnisse unverändert. Tom Vialle führt mit 21 Punkten Vorsprung vor seinem belgischen Verfolger Jago Geerts (Yamaha).

Zweiter MX2-Lauf von Faenza 3: Mit einem Start-Ziel-Sieg im zweiten Lauf von Faenza 3 gewann WM-Leader Tom Vialle den Grand Prix Emilia Romagna vor seinem Verfolger Jago Geerts. Jed Beaton (Husqvarna) schaffte es mit Rang 3 im zweiten Lauf auf das Podium.

Maximilian Spies (Husqvarna) holte seinen ersten WM-Punkt.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf von Faenza 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Jago Geerts und Ben Watson.



Noch 28 Min:

Beaton und Watson gehen an Geerts vorbei. Vialle führt vor Watson, Beaton, Geerts und van de Moosdijk.



Noch 24 Min:

Spies rangiert auf P23.



Noch 19 Min:

Ben Watson stürzt in der Kehre vor der Boxengasse und fällt von P2 auf P5 zurück.



Noch 18 Min:

Neue Reihenfolge: Vialle führt mit 3,8 Sekunden Vorsprung vor Beaton, Geerts und van de Moosdijk.



Noch 14 Min:

Geerts hat Beaton auf Rang 2 in Schlagdistanz.



Noch 12 Min:

Geerts geht innen an Beaton vorbei auf Rang 2.



Noch 9 Min:

Vialle hat einen Vorsprung von 8,3 Sekunden herausgefahren.



Noch 7 Min:

Geerts versucht, die Lücke zu Leader Vialle zu schließen. Er kann seinen Rückstand um eine Sekunde verkürzen.



Noch 2 Min:

Renaux hat offenbar technische Probleme. Er rollt langsam um den Kurs. Spies ist in den Punkterängen.



Noch 2 Runden:

Vialle kann sich wieder etwas absetzen. Sein Vorsprung beträgt 8 Sekunden.



Letzte Runde:

Tom Vialle gewinnt den zweiten Lauf und damit den Grand Prix Emilia Romagna vor Jago Geerts und Jed Beaton.

Ergebnis Faenza 3, MX2, Lauf 2:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

5. Ben Watson (GBR), Yamaha

6. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

7. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

8. Stephen Rubini (FRA), Honda

9. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

10. Kevin Horgmo (NOR), KTM

11. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

12. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Nathan Crawford (AUS), Honda

15. Alvin Östlund (SWE), Honda

16. Conrad Mewse (GBR), KTM

17. Nathan Renkens (BEL), KTM

18. Enzo Toriani (FRA), Husqvarna

19. Maximilian Spies (GER), Husqvarna

20. Cyril Genot (BEL), Yamaha

...

25. (DNF): Richard Sikyna (SVK), KTM

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (ITA), Husqvarna

Grand-Prix-Wertung:



1. Tom Vialle, 2-1

2. Jago Geerts, 1-2

3. Jed Beaton, 4-3

WM Stand nach WM-Runde 8:



1. Tom Vialle (FRA), KTM, 354

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 333, (-21)

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 259, (-95)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 247, (-107)

5. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 177 (-177)

6. Ben Watson (GBR), Yamaha, 191 (-163)

7. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 188, (-166)

8. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 182 (-172)

9. Conrad Mewse (GBR), KTM, 162 (-192)

10. Ruben Fernandez (ESP), 156, (-198)

...

20. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 59, (-295)

..

26. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35, (-319)

...

39. Maximilian Spies (GER), Husqvarna, 1, (-353)