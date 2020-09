Simon Längenfelder (GasGas): Kreuzbandabriss

Nach seinem Crash beim Mittwochsrennen in Faenza wurde der deutsche DIGA Procross GasGas Juniors Werksfahrer Simon Längenfelder in Werneck untersucht. Der 16-Jährige wird nach einem Kreuzbandabriss pausieren.

Nach seinem Crash in Moto 1 beim Mittwochsrennen in Faenza ging es für MX2-GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder direkt zu Prof. Dr. Christian Hendrich nach Werneck. Die Diagnose war ernüchternd: Riss des hinteren Kreuzbandes. Der Franke muss das Knie jetzt einen Monat mit einer Schiene stabilisieren und wird mehrere Wochen lang ausfallen.

Längenfelder kollidierte in der ersten Runde des ersten Laufs mit Polesetter Roan van de Moosdijk (Kawasaki) und Mikkel Haarup (Kawasaki) und wurde am Boden am Unterschenkel getroffen. Bereits an der Strecke war zu befürchten, dass sich Längenfelder verletzt hat. Er humpelte zum Streckenrand und konnte aus eigener Kraft nicht aufstehen.

In zwei Wochen wird Längenfelder erneut untersucht, um die Fortschritte der Rehabilitation zu überprüfen.

Längenfelder ist entsprechend enttäuscht. «Für mich ist es sehr schlecht gelaufen. Ich hoffe, dass der Heilungsprozess jetzt gut und schnell verläuft und ich bald wieder mit dem Training beginnen kann», erklärte der 16-Jährige.