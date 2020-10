Jago Geerts (Yamaha) siegt trotz Crash

Der belgische Polesetter Jago Geerts (Yamaha) stürzte nach der Hälfte des Rennens in Führung liegend, rappelte sich aber schnell auf und konnte die Lücke zu Tom Vialle (KTM) schließen und gewinnen.

14. Lauf zur Motocross-WM, MXGP Of Limburg: Auf der durch Regenschauer aufgeweichten Tiefsandstrecke markierte der Belgier Jago Geerts (Yamaha) die beste Rundenzeit und startete von der Pole-Position.

Im Rennen setzte sich der Belgier rasch an die Spitze des Feldes, doch er stürzte nach der Hälfte des Rennens und überließ WM-Leader Tom Vialle die Führung. Geerts konnte sich schnell aufrappeln, reihte sich auf P2 wieder ein und schloss mit Wut im Bauch die Lücke zu Vialle. Kurz vor Ablauf der 30 Minuten konnte er Vialle erreichen und an ihm vorbeigehen.

Thomas Kjer Olsen stürzte schon in der ersten Runde und konnte auf P7 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Roan van de Moosdijk fiel mit technischem Defekt aus.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Lommel 2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Michael Sandner gewinnt den 'holeshot'. Jago Geerts geht vor Tom Vialle und Thomas Kjer Olsen in Führung.



Noch 28 Min:

Olsen stürzt und fällt zurück. Geerts führt vor Vialle und van de Moosdijk. Gifting (P4) stürzt. Peter König rangiert auf P25.



Noch 24 Min:

Olsen ist nach seinem Crash auf P16 zurückgefallen.



Noch 19 Min:

Roan van de Moosdijk beendet das Rennen. Er läuft zurück zur Box, nachdem sein Bike Leistung verloren hatte.



Noch 16 Min:

Vialle lässt sich auf P2 nicht abschütteln.



Noch 15 Min:

Führungswechsel! Jago Geerts landet quer und überschlägt sich. Er wird am Boden von seinem Bike getroffen. Der Belgier kann sich schnell aufrappeln und auf P2 weiterfahren.



Noch 13 Min:

Vialle führt mit einem Vorsprung von 10 Sekunden.



Noch 9 Min:

Geerts (P2) will die Lücke zu Leader Vialle schließen.



Noch 5 Min:

Geerts hat Leader Vialle in Sichtweite.



Noch 1 Min:

Führungswechsel! Geerts setzt sich gegen Vialle durch und übernimmt die Führung.



Noch 2 Runden:

Geerts kann sich an der Spitze absetzen und führt mit 3 Sekunden Vorsprung.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den ersten Lauf vor Tom Vialle und Ben Watson.

Ergebnis Lommel 2, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Ben Watson (GBR), Yamaha

4. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

5. Isak Gifting (SWE), GasGas

6. Stephen Rubini (FRA), (Honda)

7. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

8. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

9. Alvin Östlund (SWE), Honda

10. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

11. Cyril Genot (BEL), Yamaha

12. Nathan Renkens (BEL), KTM

13. Bas Vaessen (NED), KTM

14. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

15. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

16. Michael Sandner (AUT), GasGas

17. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

18. Petr Polak (CZE), Yamaha

19. Ashton Dickinson (GBR), KTM

20. Glen Meier (DEN), Yamaha

...

23. (DNF): Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

24. (DNF): Peter König (GER), KTM

...

DNS: Conrad Mewse (GBR), KTM

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM