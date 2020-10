Crash von Glenn Coldenhoff (GasGas): 2 Wirbelbrüche

Nach einem schweren Crash von Glenn Coldenhoff (GasGas) im Zeittraining von Lommel 1 musste die Session mit roter Flagge unterbrochen werden. Der Niederländer brach sich zwei Wirbel.

Die gezeitete MXGP-Trainingssession in Lommel musste nach einem Crash von GasGas-Werksfahrer Glenn Coldenhoff mit roter Flagge unterbrochen werden. Der Niederländer, der im freien Training die schnellste Rundenzeit in den Sandboden von Lommel brannte, musste noch an der Strecke medizinisch versorgt werden und wurde danach ins Krankenhaus transportiert. Bereits an der Strecke war klar, dass er sich eine schwere Rückenverletzung zugezogen hatte.

Aus dem Krankenhaus wurde bestätigt, dass sich der Niederländer mehrere Wirbel gebrochen hat. Das Team erklärte: «Was wir zur Zeit wissen, ist, dass er sich zwei Wirbel gebrochen hat. Er hat Gefühl in Armen und Beinen. Er wird in das Krankenhaus in Herentals überführt. Wir danken dem Ärzteteam an der Strecke in Lommel, die einen unglaublich guten Job gemacht haben.