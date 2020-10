Tom Vialle (KTM) gewinnt Lommel-Grand-Prix

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann der französische WM-Leader Tom Vialle (KTM) den Großen Preis von Flandern im Tiefsand von Lommel vor dem belgischen Lokalmatador Jago Geerts (Yamaha) und Ben Watson (Yamaha).

Zweiter Lauf des Großen Preises von Flandern, dem ersten Rennen des 'triple headers' von Lommel (Belgien): WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) gewann den Start zum zweiten Lauf und auch diesmal blieb der belgische Lokalmatador Jago Geerts (Yamaha) in seinem Windschatten. Diesmal blieb der Belgier auf dem Bike sitzen, fuhr konstant und fehlerfrei und ging in der zweiten Rennhälfte in Führung.

Mit einem 2-2-Ergebnis holte Vialle dennoch den Grand-Prix-Sieg vor dem Yamaha-Duo Jago Geerts und Ben Watson, der den ersten Lauf gewonnen hatte.

An der WM-Spitze hat Vialle seinen Vorsprung auf 53 Punkte vor Jago Geerts ausgebaut. Dritter der Tabelle ist nun wieder Roan van de Moosdijk (Kawasaki).

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf von Lommel 1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Ben Watson und Jago Geerts. Geerts übernimmt P2. Gifting stürzt in der ersten Kurve und verursacht einen Massencrash.



Noch 28 Min:

Geerts bleibt in Schlagdistanz zu Leader Vialle. Es folgen Watson, Renaux, van de Moosdijk, Olsen, Beaton und Genot.



Noch 26 Min:

Renaux quetscht sich an Watson vorbei auf P3.



Noch 23 Min:

Watson fliegt auf P3 über den Lenker ab und fällt auf P7 zurück.



Noch 20 Min:

Geerts kann die Lücke zu Leader Vialle schließen. Renaux fällt auf P5 zurück.



Noch 18 Min:

Führungswechsel! Geerts geht in der Linkskurve vor der Startgeraden innen an Vialle vorbei in Führung.



Noch 13 Min:

Watson geht an Renaux vorbei auf P5.



Noch 10 Min:

Van de Moosdijk geht an Olsen vorbei auf P3.



Noch 2 Min:

Vialle kann die Lücke zu Leader Geerts wieder schließen. Sein Rückstand beträgt nur noch 2 Sekunden.



Noch 1 Min:

Vialle ist am Hinterrad von Geerts!



Noch 2 Runden:

Geerts kann sich wieder etwas vom Druck Vialles befreien.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den zweiten Lauf vor Tom Vialle und Roan van de Moosdijk.

Ergebnis Lommel 1, MX2, Lauf 2:



1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

4. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

5. Ben Watson (GBR), Yamaha

6. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

8. Isak Gifting (SWE), GasGas

9. Nathan Renkens (BEL), KTM

10. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

11. Alvin Östlund (SWE), Honda

12. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

13. Stephen Rubini (FRA), Honda

14. Bas Vaessen (NED), KTM

15. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

16. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

19. Ashton Dickinson (GBR), KTM

20. Petr Polak (CZE), Yamaha

...

28. (DNF) Michael Sandner (AUT), GasGas

...

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tom Vialle 2-2

2. Jago Geerts, 4-1

3. Ben Watson, 1-5

WM Stand nach WM-Runde 13:



1. Tom Vialle (FRA), KTM, 569

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 516, (-53)

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 407, (-162)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 407, (-162)

5. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna, 381, (-188)

6. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 357 (-212)

7. Ben Watson (GBR), Yamaha, 355 (-214)

8. Conrad Mewse (GBR), KTM, 287 (-282)

9. Ruben Fernandez (ESP), 249, (-320)

10. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 234 (-335)