Trentino 1: Olsen (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Thomas Kjer Olsen gewann den ersten Lauf in Pietramurata

Polesetter Thomas Kjer Olsen gewann den ersten MX2-Lauf von Trentino 1 in Pietramurata vor WM-Leader Tom Vialle (KTM) und Jed Beaton (Husqvarna). Jago Geerts fiel nach einem Fehler zurück.

16. Lauf der Motocross-WM, MXGP Of Pietramurata: Der dänische Husqvarna Werksfahrer Thomas Kjer Olsen startete von der Pole-Position in den ersten Wertungslauf der MX2-Klasse. Jago Geerts (Yamaha) würgte in Führung liegend seinen Motor ab und fiel zurück.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Trentino 1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jago Geerts gewinnt den Start vor Tom Vialle und Michael Sandner.



Noch 29 Min:

Geerts führt vor Vialle und Sandner.



Noch 28 Min:

Kurz vor Ende der ersten Runde übernimmt Vialle die Führung, doch Geerts kann kontern.



Noch 26 Min:

Olsen geht außen an Sandner vorbei auf Rang 3.



Noch 25 Min:

Watson und Sandner kollidieren während der Flugphase eines weiten Sprungs und stürzen schwer. Beide Piloten können sich aufrappeln und weiterfahren.



Noch 24 Min:

Olsen ist der schnellste Fahrer im Feld.



Noch 23 Min:

Sandner rangiert nach seinem Crash auf P11.



Noch 21 Min:

Führungswechsel! Geerts würgt in einer Linkskehre seine Yamaha ab und überlässt die Führung Vialle.



Noch 20 Min:

Vialle führt vor Olsen, Beaton und Geerts.



Noch 14 Min:

Die Spitzengruppe ist weiterhin eng beieinander. Vialle führt knapp vor Olsen, Beaton und Geerts.



Noch 9 Min:

Olsen kann die Lücke zu Leader Vialle schließen und hat den Franzosen in Schlagdistanz.



Noch 6 Min:

Vialle wehrt einen weiteren Angriff Olsens ab.



Noch 5 Min:

Führungswechsel! Olsen setzt sich gegen Vialle durch und übernimmt die Führung.



Noch 2 Min:

Die Spitze bleibt eng zusammen. Geerts (P4) wird von Mewse angegriffen.



Letzte Runde:

Thomas Kjer Olsen gewinnt vor Tom Vialle und Jed Beaton.

Ergebnis Trentino 1, MX2, Lauf 1:

1. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha

5. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

6. Conrad Mewse (GBR), KTM

7. Isak Gifting (SWE), GasGas

8. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

9. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

10. Ben Watson (GBR), Yamaha

11. Morgan Lesiardo ((ITA), Honda

12. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Michael Sandner (AUT), GasGas

15. Thibault Benistant (FRA), Yamaha

16. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

17. Alvin Östlund (SWE), Honda

18. Kevin Horgmo (NOR), KTM

19. Bas Vaessen (NED), KTM

20. Richard Sikyna (SVK), KTM



...

31. (DNF) Maximilian Spies (GER), Husqvarna

...

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM