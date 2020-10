MXGP 2021: Saison beginnt im April, Ende im November

Am Kalender der MXGP 2021 wird gearbeitet

Der Kalender der Motocross-WM MXGP 2021 nimmt Gestalt an. Promoter Infront will verschiedene Szenarien berücksichtigen, um angesichts der Corona-Pandemie für jede Situation gewappnet zu sein.

Traditionell veröffentlicht Infront sehr früh den Kalender der Motocross-WM für die kommende Saison – für 2020 wurde der erste Entwurf bereits am 19. Juli 2019 herausgegeben. Angesichts der immer noch wütenden Corona-Pandemie ist für die MXGP 2021 jedoch noch kein provisorischer Kalender veröffentlicht worden.

Aber bei Infront wird emsig am Plan für die nächste Saison gearbeitet. Die Saison 2021 wird erst im März oder April beginnen, soll aber 20 Events sowie das MXoN beeinhalten. «Hoffentlich ist bis dahin ein Impfstoff verfügbar», sagte Infront-CEO David Luongo. «Die Saison wird Anfang November zu Ende gehen. 2022 wollen wir wieder auf den üblichen Zeitraum Februar bis Ende September zurückzukehren.»

Die Veranstalter der MXGP-Events müssen auch für 2021 davon ausgehen, dass Zuschauer mitunter von den Regierungen nicht erlaubt werden. Abhängig der Situation muss ein Plan B und C vorbereitet werden. «Unser Ziel ist, alle Serien und alle Beteiligten zu retten. Immerhin haben wir jetzt ein Jahr Erfahrung», erklärte Luongo. «Deshalb haben wir drei verschiedene Szenarien: normal, mit teilweisen Einschränkungen und mit vollen Einschränkungen wegen Covid-19. Es muss aber auch allen klar sein, dass wir nicht noch ein Jahr so viel Geld verlieren können.»

Sofern ein Impfstoff noch nicht bereit steht, können regelmäßige PCR-Tests oder wirkungsvolle Behandlungen helfen, einen halbwegs normalen Betrieb zu gewährleisten. Über 1000 Personen sind um MXGP-Umfeld tätig.

Neben dem Gesundsheitsaspekt gibt es auch sportliche Auswirkungen. So wie der Corona-positiv getestete Jorge Prado (Red Bull KTM) zwei Meetings verpassen wird und in der Gesamtwertung entsprechend zurückfällt. «Wir erwarten, dass ein Impfstoff viele Dinge ändern wird. Gefährdete Personen werden geschützt und gleichzeitig wird er helfen, Ängste abzubauen. Dann werden auch Regierungen pragmatische Entscheidungen treffen», hofft Luongo. ««Wir hoffen sehr, dass dies so kommen wird und im Januar / Februar alles vorbei ist. Sobald ein Impfstoff wirkt, können die Menschen frei reisen und arbeiten.»

Meetings in Russland und der Türkei im Kalender 2021 könnten die am Weitesten entfernen Events sein, Sollten Überseerennen in Indonesien und Argentinien wegen Reisebeschränkungen nicht möglich sein.