Grand-Prix-Sieg von Jago Geerts (Yamaha)

Mit einem Laufsieg in Moto 2 gewann Jago Geerts (Yamaha) den Grand Prix of Pietramurata, punktgleich mit Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) vor WM-Leader Tom Vialle (KTM) auf Gesamtrang 3.

Zweiter MX2-Lauf in Pietramurata, 16. Lauf zur Motocross-WM in Italien: WM-Leader Tom Vialle (KTM) sah wie der sichere Sieger aus, doch im letzten Renndrittel beging der Franzose einen seltenen Fehler, stürzte und überließ dem Belgier Jago Geerts die Spitze.

Zweiter auf dem Grand-Prix-Podium wurde der Sieger von Moto-1, Thomas Kjer Olsen, der sich in der WM-Tabelle auf Rang 4 verbessern konnte. WM-Leader Tom Vialle stürzte und beendete den zweiten Lauf auf Rang 3. In der WM büßte er einen WM-Punkt ein. Der Franzose führt nach 16 von 18 Rennen mit 73 Punkten Vorsprung.

Eine erstaunliche Leistung zeigte Europameister Thibault Benistant (Yamaha) bei seinem Wildcardeinsatz in der MX2-WM. Der Franzose beendete den zweiten Lauf auf Rang 2.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf von Trentino 1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Thibault Benistant u d ;Michael Sandner. Es folgen Geerts, van de Moosdijk und Olsen.



Noch 28 Min:

Fernandez stürzt an einer Steilauffahrt. Andere Piloten bleiben ebenfalls hängen.



Noch 24 Min:

Geerts quetscht sich an Sandner vorbei auf P4.



Noch 22 Min:

Van de Moosdijk stürzt und fällt zwei Plätze zurück.



Noch 16 Min:

Geerts brennt auf Rang 3 die schnellste Rennrunde in den Boden.



Noch 15 Min:

Geerts ist erneut der Schnellste.



Noch 11 Min:

Geerts hat Benistant in Schlagdistanz.



Noch 9 Min:

Geerts geht an Benistant vorbei auf Rang 3.



Noch 8 Min:

Führungswechsel! Tom Vialle stürzt und fällt auf Rang 3 zurück. Geerts übernimmt damit die Spitze.



Noch 5 Min:

Geerts führt vor Benistant und Vialle.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den zweiten Lauf und damit den Grand-PriDank des besseren Ergebnisses im zweiten Lauf.

Ergebnis Trentino 1, MX2, Lauf 2:



1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Thibault Benistant (FRA), Yamaha

3. Tom Vialle (FRA), KTM

4. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

5. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

6. Ben Watson (GBR), Yamaha

7. Isak Gifting (SWE), GasGas

8. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

9. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

10. Kevin Horgmo (NOR), KTM

11. Bas Vaessen (NED), KTM

12. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

13. Michael Sandner (AUT), GasGas

14. Stephen Rubini (FRA), Honda

15. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

16. Conrad Mewse (GBR), KTM

17. Morgan Lesiardo ((ITA), Honda

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Alvin Östlund (SWE), Honda

20. Petr Polak (CZE), Yamaha

...

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Jago Geerts (4-1)

2. Thomas Kjer Olsen (1-4)

3. Tom Vialle (2-3)

WM Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Tom Vialle (FRA), KTM, 693

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 620, (-73)

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 505, (-188)

4. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 446, (-247)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 488, (-205)

6. Ben Watson (GBR), Yamaha, 466 (-227)

7. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 442 (-251)

8. Conrad Mewse (GBR), KTM, 327 (-366)

9. Ruben Fernandez (ESP), 304, (-389)

10. Stephen Rubini (FRA), Honda, 235, (-458)

10. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 234 (-459)