Trentino 1: Start-Ziel-Sieg von Tim Gajser

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tim Gajser (Honda) den ersten Lauf von Trentino 1 vor Antonio Cairoli (KTM) und Jeremy Seewer (Yamaha).

16. Lauf zur MXGP Motocross-WM in Trentino, MXGP Of Pietramurata: Tim Gajser startete zum achten Mal in diesem Jahr von der Pole-Position in den ersten Lauf, ging mit dem 'holeshot' in den ersten Lauf und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze vor Lokalmatador Antonio Cairoli (KTM). Romain Febvre (Kawasaki) stürzte bereits in der ersten Kurve, startete eine Aufholjagd und stürzte danach erneut. Der Franzose betrieb auf Rang 14 Schadensbegrenzung.

Alle Einzelheiten vom ersten MXGP-Lauf von Trentino 1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tim Gajser gewinnt den Start vor Antonio Cairoli, #Arnaud Tonus und Jeremy Seewer. Romain Febvre und Brian Bogers stürzen in der ersten Kurve. beide müssen das Feld von ganz hinten aufrollen.



Noch 28 Min:

Gajser kann sich schon mit 2,5 Sekunden Vorsprung absetzen.



Noch 23 Min:

Seewer attackiert Tonus auf P3.



Noch 21 Min:

Febvre (P15) geht erneut zu Boden.



Noch 20 Min:

Gajser hat an der Spitze einen Vorsprung von 6 Sekunden herausgefahren.



Noch 17 Min:

Seewer nutzt einen Fehler von Tonus und geht vorbei auf Rang 3.



Noch 11 Min:

Van Horebeek stürzt und verliert 6 Plätze.



Noch 8 Min:

Seewer hat auf P2 einen Rückstand von 22 Sekunden.



Noch 7 Min:

Bobryshev beendet das Rennen an der Box.



Noch 4 Min:

Paulin geht an Lupino vorbei auf P5.



Noch 3 Min:

Auch Desalle überholt Lupino und erreicht P6.



Noch 2 Runden:

Paulin quetscht sich auf der Geraden vor der Boxengasse an Tonus vorbei auf Rang 4.



Letzte Runde:

Tim Gajser gewinnt mit einem Vorsprung von 7,8 Sekunden vor Antonio Cairoli und Jeremy Seewer.

Ergebnis MXGP Trentino 1, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

8. Jordi Tixier (FRA), KTM

9. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

10. Valentin Guillod (SUI), Honda

11. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

12. Brian Bogers (NED), KTM

13. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

14. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

15. Petar Petrov (BUL), KTM

16. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

17. Tanel Leok (EST), Husqvarna

18. Samuele Bernaardini (ITA), Yamaha

19. José Butron (ESP), KTM

20. Zachary Pichon (FRA), Honda

21. Dylan Walsh (NZL), Honda

22. Benoit Paturel (FRA), Honda

23. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM