Motocross-GP: Streaming zum Aktionspreis

Motocross-WM-Promoter Infront Moto Racing bietet noch bis Mitte Januar ein spezielles Angebot für die kommende Saison 2021. Dazu präsentiert sich MXGP-TV.com im neuen Look.

Die Motocross-WM 2021 soll am Wochenende des 3. April starten. Promoter Infront hat das Portal MXGP-TV.com für die neue Saison mit einem neuen Design versehen. Dazu ruft der Promoter im Moment für die TV-Live- Übertragungen noch bis 15. Januar ein besonders attraktives Paket zu reduziertem Preis aus.

Im Streaming-Paket-Angebot für die gesamte Saison 2021 sind sämtliche Rennen sowie die Studio-Shows mit dem britischen Ex-GP-Star Paul Malin enthalten. Der Preis für das MXGP-Jahresticket beträgt im Aktions-Angebot 99,99 Euro. Der Normalpreis für das Jahres-Abo beträgt 129,99 Euro.

Mit der Firma Cleeng hat Infront auch einen neuen Zahlungspartner für das Streaming-Angebot. Die Motocross-WM-Saison 2021 bringt aktuell 20 geplante Events und einige spannende, neue Schauplätze. Dazu gehören erstmals Rennen im Wüstenstaat Oman, dort wird gleich zum Auftakt am 2. und 3. April gefahren.



Dazu kehrt die Motocross-WM nach aktuellem Kalender Ende Mai auf die Piste von Oss in den Niederlanden und nach einer Pause auch wieder in die einstiege Motocross-Hochburg Finnland zurück.