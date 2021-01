Arnaud Tonus (Yamaha): Nach Crash Kahnbeinbruch

Bei einem Trainingsunfall hat sich der Schweizer MXGP-Starter Arnaud Tonus das Kahnbein gebrochen. Tonus wird für einige Wochen ausfallen. Sein Start beim Saisonauftakt in Maskat ist aber nicht gefährdet.

Der schweizerische MXGP-Pilot Arnaud Tonus ist beim Saisonvorbereitungstraining gestürzt und hat sich dabei das Kahnbein gebrochen. Der Bruch muss operiert werden. Tonus wird für einige Wochen ausfallen.

Tonus startete in der letzten Saison als Werksfahrer für das Wilvo-Yamaha-Team. Sein Vertrag wurde für die nächste Saison nicht verlängert. In der kommenden Saison wird Tonus für das in der Schweiz beheimatete Team 'Hostettler Yamaha Racing' antreten.

Die WM beginnt in diesem Jahr erst am 3. April in Maskat. Auch wenn Tonus jetzt eine Zwangspause einlegen muss, wird erwartet, dass er bis zum Saisonauftakt wieder fit ist.

Sein Teamkollege wird in diesem Jahr übrigens ein weiterer Eidgenosse sein: Valentin Guillod!