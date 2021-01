Beta steigt in die MXGP-WM ein

Mit dem Team BETA-SDM CORSE MX stellt sich in der kommenden Saison ein weiterer Hersteller dem Wettbewerb in der Motocross-Weltmeisterschaft. Jeremy van Horebeek und Jimmy Clochet werden Beta-Werksfahrer.

Was bisher nur als Gerücht kursierte (SPEEDWEEK.com berichtete) ist nun offiziell bestätigt: In diesem Jahr wird es mit Beta einen weiteren Mitbewerber in der WM geben! Die italienische Marke Beta steigt mit dem Belgier Jeremy van Horebeek in die MXGP-WM ein.

Van Horebeek hat nach eigenen Angaben einen Zweijahresvertrag mit Beta unterschrieben.

Das neue Team 'BETA-SDM CORSE MX' wird von Daniele Marchese geleitet. Als zweiter Werksfahrer wurde überraschend der junge Franzose Jimmy Clochet engagiert, der 2019 noch in der EMX-250 startete. Beta führte Ende des letzten Jahres einige Tests mit dem früheren Husqvarna-Werksfahrer Christophe Charlier durch. Die Entscheidung fiel aber für Clochet.

Der mit 1,90 Metern hochgewachsene Franzose arbeitete schon im letzten Jahr konsequent auf den Einstieg in die 450er Klasse hin und gewann im letzten Jahr die französischen Meisterschaften.

In der kommenden Saison wird es darüber hinaus weitere Neuzugänge im Paddock geben: Fantic engagiert sich in der EMX. Auch TM kehrt mit Werksengagement in die Europameisterschaft EMX250 zurück.