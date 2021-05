Bas Vaessen (KTM) nach Rennunfall auf Intensivstation

Nach einem Unfall beim MX2-Meisterschaftslauf in Oxfordshire (Großbritannien) hat sich der niederländische MX2-WM-Pilot Bas Vaessen (KTM) eine schwere Rückenverletzung zugezogen und liegt auf der Intensivstation.

Der Unfall ereignete sich am letzten Wochenende beim MX2-Rennen der britischen Motocrossmeisterschaften in Oxfordshire. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Der Niederländer wurde in ein Krankenhaus in Oxford eingeliefert, wo er bis heute auf der Intensivstation lag.

Vaessen hat sich die Brustwirbel T8, T9, T10 und T11 gebrochen. Allerdings müssen diese Brüche vorerst nicht operativ fixiert werden. Darüber hinaus hat sich Vaessen den Nacken verletzt. 2019 hatte er sich beim WM-Lauf in Semarang (Indonesien) ebenfalls Wirbelbrüche zugezogen und anfangs kein Gefühl mehr im Körper gehabt. Neue Brüche im Halswirbelbereich wurden diesmal glücklicherweise nicht diagnostiziert.

Heute wurde von seiner Familie ein Update veröffentlicht: «Bas ist im Moment in stabilem Zustand, so dass er von der Intensivstation der höchsten Notfallstufe in den mittleren Bereich verlegt werden konnte. Im Moment sind wir mit den kleinen Verbesserungen sehr zufrieden. Er konnte etwas zu sich nehmen, er hat einen stabilen Blutdruck und er kann seine Zehen und die Hand ein wenig bewegen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, doch wir bleiben positiv.»

Im Namen der Leser von SPEEDWEEK.com übersenden wir von dieser Stelle aus die besten Genesungswünsche für eine vollständige Rehabilitation.