Rene Hofer (KTM): Unterarmkrämpfe beim Comeback

Nach neun Monate Pause absolvierte Red Bull-KTM-Pilot Rene Hofer am vergangenen Wochenende in Montevarchi wieder ein Motocross-Renneinsatz. Es war auch ein Test für seinen im August gebrochenen linken Oberarm.

Rene Hofer nahm am Lauf der italienischen Elite-Meisterschaft in Montevarchi teil, bei dem unter anderem auch die MXGP-Stars Tim Gajser (Honda) und Glenn Coldenhoff (Yamaha) am Start standen. Vor dem Rennwochenende hatte der Alberndorfer in Lommel und auch schon auf der ehemaligen Grand Prix-Piste von Montevarci trainiert.

Es war der erste Renneinsatz des 19-Jährigen seit seinem Sturz beim zweiten Lettland-GP in Kegums, bei dem er einen Übergangsbruch des Oberarms knapp unter dem Schultergelenk erlitt. Die lange Rennpause ging nicht spurlos an ihm vorbei, mit zwei sechsten Plätzen gab der Teenager dennoch ein gelungenes Comeback.

«Nach neun Monaten wieder ein Rennen zu fahren war auf der einen Seite ein Riesenschritt und auf der anderen Seite aber auch richtig hart», sagte Hofer gegenüber crossnews.at. «In den Rennen hatte ich die ganze Zeit mit Armpump zu kämpfen und versuchte, einfach solide durchzufahren. Am Ende reichte es noch zu Platz 6. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen noch einige Pre-Season Rennen fahren, um mich wieder an den Rennstress zu gewöhnen. Im Training läuft es schon richtig gut und der nächste Schritt ist, das in die Rennen umzusetzen, um Mitte Juni bereit für die WM zu sein.»