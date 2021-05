Rene Hofer (KTM): Erstes Rennen nach neun Monaten

Für Red Bull-KTM-Motocrosser Rene Hofer steht nach am Sonntag nach neun Monaten Pausen wieder ein Renneinsatz auf dem Programm.

Der Oberösterreicher Rene Hofer wird am heutigen Sonntag in Italien sein Motocross-Renn-Comeback geben. Der Red Bull-KTM-Fahrer startet am Sonntag in Montevarchi im Rahmen der italienischen Elite-Meisterschaft.

Der 19-jährige Alberndorfer, der sich 2020 im Sand von Kegums verletzt hatte, ist am Samstag nach Montevarchi angereist und absolvierte auf dem Gelände zu Fuß eine Streckenbesichtigung auf dem Gelände des Crossodromo Miravalle. «Mein erster Trackwalk in den vergangenen neun Monaten», freut sich der talentierte MX2-Fahrer, der heute auf Asse wie Glenn Coldenhoff treffen wird.

Zur Erinnerung: Hofer war Mitte August in Kegums im zweiten Lettland GP im zweiten Lauf gestürzt und hatte links einen Übergangsbruch des Oberarms knapp unter dem Schultergelenk erlitten. Er wurde von Riga nach Wels transportiert, wo er noch in derselben Nacht von Dr. Lang operiert wurde. «Die Verletzung war natürlich doppelt bitter, weil die Saison nach der Corona-Pause gerade erst wieder begonnen hatte und ich in meiner ersten MX2 GP Saison wirklich gut drauf war.»

Hofer trainierte zuletzt in Lommel und auch schon auf der ehemaligen Grand Prix-Piste von Montevarchi. Das offizielle gemeinsame Fotoshooting mit dem Red Bull-KTM-Werksteam an der Seite von Tom Vialle und Jeffrey Herlings hat er ebenfalls bereits hinter sich gebracht.

Übrigens: Auch andere GP-Asse wie MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) haben bereits in Maggiora bei der italienischen Elite-Serie ein Renn-Wochenende absolviert. In Großbritannien stand am vergangenen Wochenende der Auftakt zur offenen britischen Meisterschaft auf dem Programm.