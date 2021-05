Rene Hofer (KTM): Mit Längenfelder auf dem Podium

Red Bull-KTM-Motocrosser Rene Hofer landete auch am zweiten Renntag im schwedischen Uddevalla auf dem Podium und hatte dabei Gesellschaft von GASGAS-Fahrer Simon Längenfelder.

Der Schweden-Trip von MX2-Motocrosser Rene Hofer ist auch am Sonntag zur vollen Zufriedenheit des Red Bull-KTM-Fahrers verlaufen. Der Oberösterreicher stand auch am zweiten Renntag im Rahmen der offenen schwedischen Meisterschaft in Uddevalla auf dem Podium.

Wie schon am Samstag waren die Verhältnisse auf der Grand Prix-Piste auch am Sonntag schwierig, mit erneutem Niederschlag, der den feinen Sand in teils sehr rutschiges Geläuf verwandelte.

Hofer belegte im ersten Rennen Rang 4 und fuhr später als Zweiter über die Ziellinie. Der Tagessieg ging an Lokalmatador Isaak Gifting (20), der im Vorjahr als Ersatzmann für Jeremy Sydow bei Diga Procross GASGAS in der MX2-WM für Furore sorgte und sogar auf das Podium fuhr.

«Es war ein sehr produktives Wochenende. Ich hatte wirklich Spaß auf einer sandigen Piste», stellte Hofer fest. «Es war ein super schöne Zeit in Schweden.»

Der dritte Rang in der Tageswertung ging am Sonntag in Uddevalla an den Deutschen Simon Längenfelder (17) mit der zweiten Werks-GASGAS. Auch für den Bayern war es somit ein gelungenes Wochenende, nachdem Längenfelder vor einer Woche in Montevarchi auf extrem harten Untergrund bereits den Sieg in der MX2-Wertung eingefahren hatte.