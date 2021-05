Simon Längenfelder (GASGAS): Strafe kostete Tagessieg

GASGAS-Motocross-Pilot Simon Längenfelder hat bei seinem beiden Auftritten in Schweden starke Leistungen gezeigt, wurde aber auch mit einer Strafe belegt.

Simon Längenfelder hat am Wochenende wie Red Bull-KTM-Fahrer Rene Hofer (19) den weiten Weg nach Schweden in Kauf genommen und dort am Doppel-Event im Rahmen der internationalen schwedischen Motocross-Serie auf der Grand Prix-Strecke von Uddevalla teilgenommen.

Der 17-jährige Bayer zeigte auf der GASGAS des Kölner Diga Procross-Teams mit Werksunterstützung im stark besetzten MX2-Feld eindrucksvolle Auftritte. Den Samstag beendete Längenfelder auf der aufgeweichten und teils sogar matschigen Piste nach den Einzelergebnissen 6 und 3 auf Gesamtrang 5.

Am Sonntag lief es dann besser. Längenfelder wetzte im ersten Durchgang nach mittelmäßigem Start noch auf Platz 3 und verdrängte Rene Hofer auf Platz 4. Den zweiten Lauf gewann Längenfelder, er wurde aber wegen angeblicher Missachtung der gelben Flaggen an einem Sprung mit einer Zeitstrafe belegt. Dies kostete Längefelder sogar den Tagessieg.

Auch Diskussionen und Sachverhaltsdarstellungen gegenüber der Rennleitung unmittelbar nach dem Zieleinlauf halfen nichts. Der Gesamtsieg ging somit ausgerechnet an Längenfelders GASGAS-Teamkollegen und den Hausherrn Isak Gifting.

Längenfelder war aber in Uddevalla nicht der einzige MX2-Fahrer, der mit der Rennleitung Diskussionsbedarf hatte. Auch der schnelle niederländische Husqvarna-Fahrer Kay de Wolf (16) wurde mit einer Strafe wegen angeblicher Missachtung der gelben Flaggen belegt.