Lion Florian (KTM/P13): Saisonauftakt in Crisolles

WZ Racing KTM Pilot Lion Florian nutzte das Auftaktrennen der französischen Motocrossmeisterschaften in Crisolles als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft und schlug sich im Feld der 450er gut.

Der deutsche WZ Racing KTM Pilot Lion Florian nutzte die Gelegenheit, beim Auftakt der französischen Motocrossmeisterschaften im französischen Crisolles zu starten.

In Frankreich starteten in der OPEN Klasse die Fahrer der MX1 und MX2 Klasse gemeinsam in einem Rennen. Florian trat mit der 250er KTM an, mit der er in dieser Saison auch in der MX2-WM antreten wird.

«In der Quali machte ich einen großen Fehler, denn ich pausierte zwischendrin nicht, sondern fuhr die gesamte Session durch.» Auf Rang 18 hatte er bei den Wetungsläufen keine gute Position am Startgatter. Trotzdem kam Florian gut vom Start weg. «Gegen die 450er hatte ich einen richtig guten Start», erinnerte sich Florian nach dem Rennen. «Ich bog als Sechster um die erste Kurve, wurde dann aber geblockt und stürzte. Ich kämpfte mich vom letzten Platz auf die 30. Position vor, um danach erneut ausgebremst zu werden und erneut zu stürzen. Der Crash war ziemlich unglücklich, denn ich konnte nicht sofort aufstehen und musste wieder als Letzter eine Aufholjagd starten. Hierbei ergatterte ich den 19. Platz. Auf dem Papier steht allerdings nur P29, denn ich wurde nach einem harten Blockpass um zehn Positionen strafversetzt.»

Der zweite Lauf musste nach Crash und Rennabbruch neu gestartet werden. «Beim Neustart passte der Start zwar auch, jedoch war mein Start nicht ganz so gut wie vorher. Ich brauchte ein paar Minuten, um meinen Flow zu finden, machte danach aber weitere Plätze gut und wurde am Ende 13.»