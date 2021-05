Weiteres Inter-Rennen mit GP-Stars in Frankreich

Im südfranzösischen Saint-Christol findet am Pfingstwochenende ein internationales Rennen statt, an dem mehrere Grand-Prix-Piloten teilnehmen. Neben Werksteams von Husqvarna und Yamaha sind auch deutsche Starter dabei.

In 3 Wochen wird die Motocross-WM im russischen Orlyonok beginnen, das bestätigte David Luongo, CEO von Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' im Editorial der 93. Ausgabe des MXGP-Magazins. Das bedeutet für die WM-Starter, nach der langen Pause wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Viele Piloten klagten in den bereits stattgefundenen Vorsaisonrennen über das berüchtigte 'armpump'. Am Pfingstwochenende wird Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings erstmals nach seiner schweren Rückenverletzung wieder in England am Start stehen. Im südfranzösischen Saint-Christol findet an diesem Wochenende ein weiteres internationales Rennen statt, für das einige Grand-Prix-Piloten genannt haben.

Für Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis wird es das erste Rennen nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr sein. Mit Thomas Kjer Olsen ist das Husqvarna-Werksteam vollständig am Start. Auch der deutsche Honda-Pilot Henry Jacobi wird sich der Konkurrenz stellen. Weitere WM-Protagonisten sind die beiden Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff. Ben Watson, der dritte Yamaha-Werksfahrer, startet im englischen Lyng.

In Saint-Christol sind mit Jago Geerts, Jed Beaton, Calvin Vlaanderen, Kevin Strijbos und Benoit Paturel weitere Hochkaräter am Start. Mit Lion Florian ist ein weiterer deutscher Pilot dabei. Florian wird sich in diesem Jahr der MX2-WM-Konkurrenz stellen. Zur Erinnerung: Florian hatte seine WM-Teilnahme durch eine Fundraising-Aktion ermöglicht, nachdem ein wichtiger Sponsor ausgestiegen war.

