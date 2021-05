Henry Jacobi: Starker vierter Platz bei Honda-Debüt

Der deutsche Motocrosser Henry Jacobi zeigte bei seinem ersten Auftritt mit der 450-ccm-Honda des Teams von Jacky Martens eine ansprechende Leistung.

Die Motocross-WM-Saison 2021 wird nach derzeitigem Stand Mitte Juni im russischen Orlyonok eingeläutet. Viele Stars wie Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) haben daher zuletzt bereits Vorbereitungsrennen absolviert.

Der Deutsche Henry Jacobi feierte am Pfingstsonntag sein 450er-Honda-Renndebüt für das JM-Team von Ikone Jack Martens. Auf der erdigen Naturstrecke von Crisolles in der Nähe von Saint Quentin holte sich Jacobi am Sonntag die Ränge 4 und 5.

In der Tageswertung brachte das den 24-Jährigen aus Bad Sulza in Thüringen auf den vierten Endrang. Im zweiten Durchgang balgte sich Jacobi mit Europameister Thibault Benistant und Calvin Vlaanderen um P3. Die Siege gingen bei perfekten äußerlichen Verhältnissen in beiden Durchgängen an den schweizer Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer (26).

Stark präsentierte sich der belgische Haudegen Kevin Strijbos (35), der mit seiner Gebben-Yamaha beide mal auf Platz 2 fuhr. MX2-WM-Aspirant Jago Geerts (Yamaha) fuhr im starken Feld zweimal auf Platz 9. Die Ausrufezeichen setzten seine französischen Teamkollegen Benistant und Maxime Renaux, die mit der 250er-Yamaha je einmal Platz 3 und Platz 5 holten.