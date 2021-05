Crisolles: Seewer siegt vor starkem Strijbos

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer wurde beim Auftakt zur französischen Motocrossmeisterschaft seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beide Läufe vor dem überraschend starken Kevin Strijbos (Yamaha).

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer wurde beim Auftakt der französischen Motocrossmeisterschaften in Crisolles seiner Favoritenrolle gerecht. Er musste sich gegen den überraschend starken Routinier Kevin Strijbos aus Belgien durchsetzen.

Bereits im Qualifying markierte Strijbos, der in diesem Jahr für das 'Gebben van Venrooy Yamaha Team' in der MXGP-WM startet, die schnellste Rundenzeit. Der 35-Jährige gewann den Start zum ersten Lauf und führte das Rennen über weite Strecken an. Als die Überrundungen begannen, wurde er von einem Nachzügler aufgehalten. Seewer witterte und nutzte seine Chance, ging am Belgier vorbei in Führung und gewann den ersten Lauf knapp mit einer Sekunde Vorsprung.

Strijbos war mit diesem Auftritt bereits eine faustdicke Überraschung gelungen, auch wenn er im zweiten Lauf am Start patzte. Der Belgier fuhr in Moto-2 dann aber erneut fulminant vom 13. Platz nach vorne und kam am Ende nur 5,8 Sekunden hinter Sieger Seewer ins Ziel.

Henry Jacobi (Honda) hatte im ersten Lauf Probleme mit seinem Setup. Auf Rang 5 hatte er am Ende einen Rückstand von 34 Sekunden zur Spitze. Für den zweiten Durchgang fand das Team ein besseres Setup und der Deutsche holte prompt den 'holeshot' und übernahm die Führung, doch der Lauf wurde nach einem Unfall mit roter Flagge abgebrochen und musste neu gestartet werden. Auf Rang 4 lief es für den Deutschen mit 10 Sekunden Rückstand zur Spitze immerhin deutlich besser.

Auf dem Podium von Crisolles stand am Ende des Tages neben Seewer und Strijbos ein 250er-Fahrer - Maxime Renaux!

Renaux erreichte mit seiner leistungsmäßig unterlegenen 250er Yamaha die Plätze 3 und 6 und stand in der Tageswertung auf dem 3. Podiumsrang.

Paul Haberland (Honda 250) beendete den Tag auf den Rängen 15 und 17. Lion Florian erreichte auf der 250er KTM Platz 13 im zweiten Lauf.

Ergebnis MXOpen Crisolles:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-1

2. Kevin Strijbos (B), Yamaha, 2-2

3. Maxime Renaux (F), Yamaha 250, 3-6

4. Calvin Vlaanderen (NED), Honda, 7-3

5. Henry Jacobi (D), Honda, 5-4

6. Nathan Watson (GB), Honda, 3-8

7. Thibault Bénistant (F), Yamaha 250, 11-5

8. Brent Van Doninck (NED), Yamaha, 10-7

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-15

10. Jago Geerts (B), Yamaha 250, 9-9