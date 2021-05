Lyng: Herlings und Watson eine Klasse für sich

Der britische MXGP-Rookie Ben Watson (Yamaha) avancierte auf der Sandpiste von Lyng zu einem harten Gegner für Jeffrey Herlings (KTM), der nach 8-monatiger Verletzungspause wieder sein erstes Rennen fuhr und gewann.

Acht Monate nach seinem schweren Unfall in Faenza startete Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings erstmals wieder zu einem Rennen auf der Sandstrecke im englischen Lyng. Er setzte sich am Ende knapp gegen Lokalmatador Ben Watson auf der Werks-Yamaha durch. Watson und Herlings gewannen jeweils einen Lauf. Nur Dank des besseren zweiten Laufs wurde Herlings am Ende Tagessieger.

Watson holte im ersten Lauf den 'holeshot', während Herlings nach einem Fehler (er würgte seinen Motor ab) zunächst Mühe hatte, sich gegen Dylan Walsh durchzusetzen. Watson hatte an der Spitze bereits eine Lücke von 6 Sekunden herausgefahren. Erst gegen Ende des ersten Laufs kam Herlings bis an das Hinterrad von Watson heran. Der Brite kam besser durch den Verkehr der Überrundeten und gewann zur Freude der 4.000 begeisterten Fans den ersten Lauf vor Herlings und den weit abgeschlagenen Verfolgern, Jake Millward und Adam Sterry. Watson und Herlings waren eine Klasse für sich und distanzierten den Rest des Feldes mit einem Vorsprung von fast einer Minute.

Watson hatte Herlings im ersten Lauf im Sand geschlagen. Entsprechend motiviert startete er in den zweiten Lauf, gewann erneut den Start und hatte in den ersten Runden bereits einen Vorsprung von 5 Sekunden herausgefahren. Herlings rangierte in den ersten Runden im Bereich der Top-5 und musste sich zunächst gegen Dylan Walsh und Tommy Searle durchsetzen. Nach der Hälfte des Rennens hatte Herlings Leader Watson erreicht. 5 Minuten vor Ende des zweiten Laufs schnappte sich der Niederländer die Führung, aber Watson ließ bis zum Ende nicht locker. Am Ende siegte Herlings knapp mit 0,7 Sekunden Vorsprung vor Watson und wurde Tagessieger. Tommy Searle hatte auf Rang 3 bereits einen Rückstand von 56 Sekunden.

MXGP-Rookie Ben Watson lieferte für Yamaha-Werksteam ein erfolgreiches Renndebüt ab. Der Brite kämpfte auf heimischem Boden im Sand gegen einen der besten Sandspezialisten und distanzierte den Rest des Feldes deutlich.

Das Rennen der MX2-Klasse gewann Conrad Mewse mit Siegen in beiden Läufen.

Tageswertung Britische Motocrossmeisterschaften Lyng, MX1:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Ben Watson (GB), Yamaha, 2-1

3. Tommy Searle (GB), Honda, 5-3

4. Adam Sterry (GB), KTM, 4-6

5. Jake Millward (GB), KTM, 3-8

Tageswertung Britische Motocrossmeisterschaften Lyng, MX2:

1. Conrad Mewse (GB), KTM, 1-1

2. Taylor Hammal (GB), Kawasaki, 3-5

3. Steven Clarke (GB), GASGAS, 2-7

4. Liam Everts (B), KTM, 4-6