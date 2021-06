Jago Geerts (Yamaha): WM-Start fraglich

Nach seinem Crash im zweiten Lauf von Ernée beendete der belgische MX2-Vizeweltmeister das Rennen. Belgische Medien berichten von einer Knieverletzung, die das Saisonaus für Geerts bedeuten könnte,

Wie belgische Medien heute berichten, ist der Start von MX2-Vizeweltmeister und Titelaspirant Jago Geerts in Russland am kommenden Wochenende fraglich.

Der Yamaha-Werksfahrer ist am letzten Wochenende im französischen Ernée gestartet. Nach Rang 5 im ersten Lauf stürzte er im zweiten Rennen und fuhr danach zurück ins Fahrerlager.

«Ich hatte in beiden Läufen furchtbare Starts», erklärte der Belgier. «Im ersten Lauf lag ich nur am Ende des Feldes und bekam während der Aufholjagd 'armpump'. In Moto 2 startete ich wieder schlecht und arbeitete mich auf Platz 6 nach vorne, fiel aber nach Sturz aus.»

Man wollte keine weiteren Risiken eingehen, hieß es in dem offiziellen Statement weiter. Die belgischen Medien berichten nun von einem Kreuzbandriss, den er sich im Training zugezogen haben soll.

Offiziell wurde die Verletzung bisher noch nicht bestätigt. Wenn es sich tatsächlich um einen Kreuzbandriss handeln sollte, wäre nicht nur der Saisonauftakt von Geerts in Russland in Gefahr. Das wäre so kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft ein Supergau für das Yamaha-Werksteam.