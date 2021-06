Simon Längenfelder (GASGAS): Gute Generalprobe

Der deutsche GASGAS-Junior Simon Längenfelder darf sich über eine solide Leistung beim letzten Vorbereitungsrennen in Frankreich freuen.

Die Motocross-WM-Saison startet am Sonntag, dem 13. Juni, mit den Rennen in Orlyonok an der russischen Schwarzmeer-Küste. Am vergangenen Wochenende haben sämtliche Top-Asse der Klassen MXGP und MX2 ihre Renn-Generalproben absolviert.

Der Deutsche Simon Längenfelder trat in Ernee gegen Top-Stars wie Jago Geerts (Yamaha) und Weltmeister Tom Vialle (Red Bull-KTM) an. Vor allem im zweiten Durchgang zeigte der 17-jährige Bayer eine durchaus überzeugende Leistung, kämpfte dabei mit den arrivierten WM-Stars der MX2-Serie.

Zunächst fuhr Längenfelder hinter Red Bull-KTM-Ass Rene Hofer. Als Längenfelder den Österreicher studierte, brauste von hinten Kawasaki-F&H-Mann Mathys Boisrame heran, der sofort an beiden Fahrern vorbeizog. Nur wenig später konnte aber auch Längenfelder den Österreicher überholen.

Längenfelder setzte eine Zeit lang sogar Boisrame unter Druck. Im Finish musste Längenfelder aber abreißen lassen und kam auf Platz 4 ins Ziel. Lediglich sein verpatzter ersten Lauf wegen eines Startunfalls und Rang 15 brachte Längenfelder am Ende um die Chance auf das Tages-Podium, das sich Tom Vialle, Rookie Thibault Benistant (Yamaha) und Boisrame teilten.