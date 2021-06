Antonio Cairoli (KTM): «Musste meine Hand schonen» 06.06.2021 - 21:57 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © KTM Antonio Cairoli zog sich kurz vor dem WM-Start eine Handverletzung zu

Nach seinem Laufsieg in Moto-1 trat Antonio Cairoli (KTM) in Cavallara nicht erneut an. Der Sizilianer hatte sich am Freitag eine Verletzung an der Handfläche zugezogen, die er vor dem WM-Start nicht verschlimmern wollte