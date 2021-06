Tim Gajser (Honda): Generalprobe locker absolviert

Motocross-Weltmeister lieferte bei der slowenischen Meisterschaft in Orehova Vas die erwartet souveräne Generalprobe ab und blickt nun auf den MXGP-Auftakt in Russland voraus.

Auf der ehemaligen GP-Strecke von Orehova Vas unweit von Marburg absolvierte HRC-Honda-Ass Tim Gajser am Samstag im Rahmen der offenen slowenischen Meisterschaft sein letztes Vorbereitungsrennen vor dem WM-Auftakt im russischen Orlyonok.

Der 24-jährige Gajser gewann bei perfekten Verhältnissen wie erwartet beide Rennen souverän. In der Tageswertung holten sich Peter Irt und Luka Kutnar die Ränge 2 und 3.

«Rennen zu fahren ist einfach das beste Training», fasste Gajser zusammen. «Es war auch schön, nach so langer Zeit wieder heimische Fans an der Rennstrecke zu sehen. Es war etwas ganz Anderes. Es war ein schöner Samstag, ich habe es genossen. Am Donnerstag werde ich nach Russland reisen.»

Auch das staatliche slowenische Fernsehen RTV begleitete Gajser bei seinen letzten WM-Vorbereitungen. Den Sieg in der Kategorie MX2 sicherte sich Gal Hauptmann vor Matevz Roblek und dem Österreicher Simon Breitfuss.

Gajser bekam in Orehova auch Besuch von seinem Schützling Maks Mausser, der sich 2019 eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen hatte.

In Ernee findet heute ein Event zur französischen Meisterschaft statt, bei dem viele andere Top-Stars wie Jeffrey Herlings und Romain Febvre ihren letzten Auftritt vor Orlyonok absolvieren.