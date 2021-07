Jago Geerts (Yamaha): Doppelsieg in Oss

Mit einem 1-1-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Grand-Prix der Niederlande in Oss. Maxime Renaux (Yamaha) ist nach 4 Läufen WM-Leader. Lion Florian und Noah Ludwig (beide KTM) holten WM-Punkte.

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann den Start zum zweiten MX2-Lauf in Oss, musste die frühe Führung aber zunächst Pole-Setter Kay de Wolf (Husqvarna) überlassen. De Wolf stürzte nach einem Fehler und überließ Geerts kampflos die Führungsposition. Trotzdem kämpfte sich der erst 16-jährige de Wolf zurück und attackierte Geerts bis zum Schluss, doch Geerts blieb cool und fehlerfrei und siegte auch im zweiten Lauf.

Damit gewann Jago Geerts den Grand-Prix der Niederlanden vor Kay de Wolf. De Wolf stand erstmals in seiner Karriere auf dem Grand-Prix-Podium. Der australische Husqvarna-Werksfahrer Jed Beaton wurde Gesamt-Dritter. «Sand ist nicht unbedingt meine Stärke», erklärte Beaton auf dem Podium. «Deshalb freue ich mich besonders über dieses Podium.»

Zu Tränen gerührt war Kay de Wolf. «Das ist mein erster Podiumserfolg in der WM. Ich bin unglaublich dankbar, dass meine Familie und mein Team mir die Möglichkeiten gegeben haben, meine Ziele zu erreichen.»

Geerts zeigte sich zufrieden. «Nach meinen großen Problemen zu Saisonbeginn ist dieser Erfolg ein Befreiungsschlag für mich.» Zur Erinnerung: Geerts zog sich beim letzten Vorsaisonrennen eine Kreuzbandverletzung zu. «Nun muss ich meine Leistungen weiterhin aufbauen und Schritt für Schritt weitergehen.» In der WM verbesserte sich Geerts von P9 auf Rang 6 und verkürzte seinen Rückstand zum WM-Leader von 46 auf 24 Punkte.

Maxime Renaux (Yamaha) erreichte das Ziel auf Rang 4 und übernahm damit die Führung in der MX2-WM. Red Bull KTM Werksfahrer Mattia Guadagnini, der im ersten Lauf zweimal gestürzt war, wurde in Moto-2 Fünfter und rangiert nach 4 absolvierten Rennen in der WM-Tabelle auf Rang 2.

Kein Glück hatte GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, der im ersten Lauf den 'holeshot' zog und mehrere Runden in Führung lag. Er musste das Rennen schon nach 4 Runden beenden. Über die Hintergründe seines Ausfalls liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Aus deutscher Perspektive gab es aber auch gute Nachrichten, denn sowohl Lion Florian als auch Noah Ludwig erreichten auf den Plätzen 17 und 20 die Punkteränge. Für Ludwig war es der erste WM-Punkt überhaupt.

Bereits am kommenden Wochenende geht die WM im tschechischen Loket in ihre 5. Runde.

Ergebnis Oss, MX2, Moto 2:



1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Mattia Guadagnini (I), KTM

6. Thibault Benistant (F), Yamaha

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Isak Gifting (S), GASGAS

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

10. René Hofer (A), KTM

11. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

13. Conrad Mewse (GB), KTM

14. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

15. Petr Polak (CZ), Yamaha

16. Glen Meier (DK), KTM

17. Lion Florian (D), KTM

18. Andrea Adamo (I), GASGAS

19. Ashton Dickinson (GB), KTM

20. Noah Ludwig (D), KTM

21. Joel Rizzi (GB), Honda

22. Marnique Appelt (D), KTM

23. Paul Haberland (D), Honda

...

29. Michael Sandner (AUT), KTM

30. (DNF) Simon Längenfelder (D), GASGAS

31. (DNF) Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

...

DNS: Tom Vialle (F), KTM

Grand-Prix-Wertung Oss:



1. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 1-1

2. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 2-3

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-2

MX2-WM-Stand nach Runde 4:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 141

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 136, (-5)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 133, (-8)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 124, (-17)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 119, (-22)

6. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 117, (-24)

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 109, (-32)

8. René Hofer (A), KTM, 108, (-33)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 103, (-38)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 87, (-54)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 80, (-61)

...

21. Lion Florian (D), KTM, 21, (-120)

...

26. Michael Sandner (A), KTM, 8, (-133)

...

34. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-140)