Jeffrey Herlings (KTM): Sieg mit gebrochener Schulter

Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings musste wegen einer gebrochenen Schulter auf den zweiten Durchgang der MXGP-WM in Oss/NL verzichten.

Jeffrey Herlings erlebte nach seinem phänomenalen Laufsieg im ersten Durchgang von Oss/Niederlande in der MXGP-WM wieder einen Tiefschlag. Beim Niederländer wurde eine gebrochene linke Schulter diagnostiziert.

Herlings, der in Runde 1 von hinten von Ivo Monticelli nach einem Sprung spektakulär gerammt wurde, begab sich unter heftigen Schmerzen unmittelbar nach der Zieldurchfahrt in das Krankenhaus. Mittlerweile hat sich der vierfache Champion bereits zu Wort gemeldet.

«Mir fehlen die Worte», zeigte sich Herlings am Boden zerstört. "Ich habe es so clever gemacht in diesem Jahr, keine Risiken eingegangen und es lief alles nach Plan. Ich hatte schon fast die WM-Führung – und dann das.»

In Richtung Monticelli sagte Herlings: «Was hat er sich gedacht? Ich kann es nicht glauben, dass ich dieses erste Rennen noch mit der gebrochenen Schulter gewonnen habe. Ich hatte während des gesamten Rennens vor Schmerzen Tränen in den Augen.»

Wie lange Herlings ausfallen wird, ist noch offen.

Höchstwahrscheinlich muss das Schulterblatt im Zuge einer Operation mit Platten und Schrauben fixiert werden.

Herlings: «Wir werden morgen weitere Checks durchführen, um zu sehen, wie schlimm die Schäden tatsächlich sind und wann ich wieder Rennen fahren kann.»

Die Information von Red Bull-KTM-Teammanager Dirk Grübel: «Jeffrey hat einen kleinen Knochenriss im Schulterblatt erlitten. Wir müssen jetzt schauen, was wir tun. Hoffentlich kann er nächstes Wochenende zurückkommen.»

Ergebnis MXGP Oss, Moto 1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Jorge Prado (E), KTM

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

8. Antonio Cairoli (I), KTM

9. Ben Watson (GB), Yamaha

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

11. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

12. Brian Bogers (NL), GASGAS

13. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

14. Alessandro Lupino (I), KTM

15. Kevin Strijbos (B), Yamaha

16. Shaun Simpson (GB), KTM

17. Jeremy van Horebeek (B), Beta

18. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

19. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

20. Henry Jacobi (D), Honda