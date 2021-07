Drama in Oss: Jeffrey Herlings (KTM) erneut verletzt!

Der Sieger des ersten Laufs von Oss, Jeffrey Herlings (Red Bull KTM), hat sich beim Einschlag von Ivo Monticelli einen Bruch im Schulterbereich zugezogen und kann zum zweiten Lauf nicht erneut antreten.

Welch ein Drama für 'The Bullet' bei seinem Heim-Grand-Prix in Oss! Der völlig übermotivierte Ivo Monticelli (Kawasaki) sprang an einem Sprunghügel viel zu weit und traf den vor ihm fahrenden Jeffrey Herlings mit dem Vorderrad seiner Maschine mit voller Wucht an der linken Schulter.

Trotz dieses heftigen Einschlags setzte 'The Bullet' das Rennen fort und gewann, was diesen Sieg besonders herausragend macht.

Im 'medical center' von Oss ist ein Bruch im Schulterbereich diagnostiziert worden, sodass Herlings nicht zum zweiten Lauf antreten kann. Herlings soll die Strecke bereits in Richtung Krankenhaus verlassen haben.

Der Crash im ersten Lauf im Video.