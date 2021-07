Jeffrey Herlings (KTM) in Oss: Drama und Laufsieg

Nachdem in der ersten Runde von Moto-1 Ivo Monticelli in den Rücken von Jeffrey Herlings sprang, musste 'The Bullet' das gesamte Rennen unter starken Schmerzen bestreiten und gewann trotzdem vor Coldenhoff und Gajser.

4. Lauf zur Motocross-WM im Sand von Oss (Niederlande): Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den 'holeshot' im ersten Rennen knapp vor den beiden Lokalmatadoren Jeffrey Herlings und Glenn Coldenhoff. Doch in der ersten Runde ereignete sich das Drama: Ivo Monticelli kam ebenfalls gut aus dem Startgatter, ließ aber am Ende der Startgeraden zu lange das Gas stehen und krachte gegen die erste Außenbande. Monticelli verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Bike und ging den nachfolgenden Sprung erneut zu schnell an und sprang viel zu weit, so dass er mit seinem Vorderrad voll in die Schulter von Herlings krachte und stürzte. Herlings strauchelte kurz, konnte aber weiterfahren, doch 'The Bullet' signalisierte seiner Boxencrew, dass mit seiner Schulter etwas nicht stimmt. Herlings hielt sich zunächst auf Rang 4 etwas zurück, während Glenn Coldenhoff (Yamaha) von der ersten Runde an führte, aber permanentem Druck von hinten ausgesetzt war.

Zunächst versuchte Romani Febvre am Niederländer vorbeizukommen. Der Franzose versuchte es außen, innen, an den Sprüngen und in den Rhythmussektionen, doch nichts funktionierte. Coldenhoff machte sich breit und beging keine Fehler. Schließlich rutschte Febvre über das Hinterrad weg und ging kurz zu Boden, so dass Tim Gajser (Honda) Rang 2 erbte. Auch Gajser schickte sich an, Coldenhoff von der Spitze zu verdrängen, doch auch er hatte damit keinen Erfolg.

Als das Rennen in die zweite Halbzeit ging, entbrannte an der Spitze ein Vierkampf zwischen Coldenhoff, Gajser, Febvre und Herlings. Herlings erhöhte das Tempo und kassierte zunächst Gajser und dann Febvre und befand sich in Runde 13 am Hinterrad von Coldenhoff. Gegen Herlings hatte 'The Hoff' dann jedoch nichts mehr entgegenzusetzen. Unter dem Jubel der niederländischen Fans ging Herlings in Führung. Febvre wirkte zunehmend frustriert und beging einen weiteren Fehler, während Coldenhoff alle Angriffe Gajsers abwehrte, besser an den Überrundeten vorbeikam und auf P2 hinter Herlings ins Ziel kam.

Im Ziel wurden Erinnerungen an den Kegums-Grand-Prix 2019 wach, den Herlings mit einem gebrochenem Fuß gewonnen hatte. Von Schmerzen gezeichnet trat 'The Bullet' nach dem Rennen umgehend den Weg ins 'medical center' an und war im Ziel stinksauer über Monticellis Aktion: «Mir ist in der ersten Runde jemand ins Kreuz gesprungen. Ich selbst habe diesen Sprung ganz normal genommen und habe keine Ahnung, wer solche Aktionen startet. Ich hatte das ganze Rennen über wahnsinnige Schmerzen und merkte die Schulter bei jedem Sprung und in jeder Bodenwelle. Ich muss mich jetzt erst einmal untersuchen lassen und hoffe, dass ich im zweiten Lauf überhaupt wieder antreten kann.»

Antonio Cairoli (KTM) rangierte das ganze Rennen über im Bereich der Top-10, fuhr auf P7 nach vorne, stürzte aber in der letzten Runde und musste Pauls Jonass (GASGAS) passieren lassen.

Jeremy Seewer (Yamaha) fuhr im Schatten der sonstigen Ereignisse ein eher unauffälliges Rennen auf Rang 5 und Arminas Jasikonis (Husqvarna) holte auf Rang 11 seine ersten WM-Punkte nach seiner schweren Kopfverletzung im letzten Jahr.

Henry Jacobi (Honda) startete auf Rang 16 und rettete am Ende von Lauf 1 auf P20 einen WM-Punkt. Ivo Monticelli fuhr nach seinem Crash in der ersten Runde von P31 auf P18 nach vorne.

Ergebnis MXGP Oss, Moto 1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Jorge Prado (E), KTM

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

8. Antonio Cairoli (I), KTM

9. Ben Watson (GB), Yamaha

10. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

11. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

12. Brian Bogers (NL), GASGAS

13. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

14. Alessandro Lupino (I), KTM

15. Kevin Strijbos (B), Yamaha

16. Shaun Simpson (GB), KTM

17. Jeremy van Horebeek (B), Beta

18. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

19. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

20. Henry Jacobi (D), Honda